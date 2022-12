Si corre ai ripari per cercare di contenere la ressa e la movida smodata che caratterizza le vigilie di Natale e Capodanno. Dopo i due anni di tregua determinata dalle restrizioni legate alla pandemia, le prossime festività potrebbero tornare uguali a quelle cui si era abituati fino al Natale e Capodanno 2020. Il centro di Caserta diventava praticamente impraticabile: fra i ritardatari del regalo, gli habitué degli auguri «on the road», e la voglia di rincontrare gli amici da parte dei tantissimi casertani «emigrati» per lavoro o studio, la viabilità si congestionava all'inverosimile. Impossibile addirittura circolare per il centro anche a piedi. Una situazione che, dunque, rischia di ripetersi uguale, a meno che il Covid non abbia fatto perdere definitivamente queste consuetudini. Da qui l'opera di prevenzione che Comune, Questura, Prefettura e forze dell'ordine hanno messo in campo.

APPROFONDIMENTI Vigilia di Natale a Napoli, piano anticaos per il brindisi: ai “baretti” arriva il senso unico pedonale Natale a Napoli, i commercianti di Chiaia divisi dal brindisi della vigilia: «Subito regole certe»





Venerdì scorso si è tenuto un tavolo ad hoc in questura, al quale hanno partecipato i responsabili dell'ordine, della sicurezza e gli amministratori cittadini, proprio per non trovarsi impreparati di fronte a quelle che si prevedono essere giornate di caos. Ieri, inoltre, è stata emanata un'ordinanza sindacale con la quale si stabiliscono le regole e le linee guida per i gestori dei locali e anche per gli utenti. Tra le altre norme, si impone a tutti «gli esercizi pubblici, commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nel territorio cittadino, il divieto assoluto, dalle ore 10 alle ore 21 dei giorni 24 e 31 dicembre, di vendita di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine, mentre l'utilizzo di bicchieri di vetro all'esterno dei locali è consentito esclusivamente per il servizio ai tavoli». C'è, poi, anche una regola per la musica: «Qualora all'interno dei locali di somministrazione si verificassero situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità, è consentita la diffusione sonora all'esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa».



I provvedimenti nascono dalla considerazione che «il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa di episodi di degrado e di violazione delle regole di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete. Tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli e/o in occasione di festività». Ovviamente questa regolamentazione riguarda in prevalenza alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione serale e notturna, dove numerose persone stazionano all'esterno dei locali. «Oltre alle norme stabilite nell'ordinanza sindacale, in queste giornate, è prevista la presenza massiccia di forze dell'ordine. Un modo - precisa l'assessore e vice sindaco Emiliano Casale - per cercare di scongiurare pericoli: anche solo vedere vigili, guardia di finanza e polizia in strada, costituisce un importante ed efficace deterrente».



I gestori di bar e locali hanno accolto positivamente l'iniziativa dell'amministrazione comunale. «Ben vengano queste regole. Ma io sono ottimista - dice Giuseppe Cardone, titolare del bar Frank- non credo ci saranno particolari problemi: basta, però, prestare, da parte nostra, un po' di attenzione e seguire le indicazioni. E poi confido che già solo la presenza delle forze dell'ordine possa essere utile ad evitare fenomeni estremi».

Dello stesso parere Giacomo Serao, contitolare dell'omonimo bar situato nei pressi della Reggia: «Queste regole, che osserveremo con scrupolo, mi sembrano opportune e di buon senso. Ma, forse, ci vorrebbe anche un'altra accortezza. Visto il grande flusso di persone che, in genere, si registra nelle vigilie di Natale e Capodanno, soprattutto nelle strade del centro storico e nella zona fra la Flora e piazza Dante, ci aspetteremmo che fosse attivata la zona a traffico limitato. Prima del Covid, infatti, si verificavano grossi intasamenti, con le auto che, nonostante la presenza di tante persone e anche bambini in strada, continuavano a circolare».