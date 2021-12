Caserta, luminarie nel centro città: «Speranza e fiducia per i turisti»

Entusiasmo, speranza, fiducia: è quanto i commercianti e i ristoratori del centro storico di Caserta vorrebbero trasmettere alla città, ai visitatori e ai turisti attraverso gli addobbi e le luminarie installati appena da qualche giorno da Confcommercio. «Non si tratta soltanto di abbellire le strade in vista delle festività natalizie - spiegano - ma di mostrare a chi arriva a Caserta che la città è viva, è accesa, che c'è fermento produttivo, che c'è una comunità pronta ad accoglierli e a offrire loro un servizio all'altezza delle aspettative».

«Un segnale che speriamo possa essere colto innanzitutto dalla categoria - fa notare Gerardo Prodomo, presidente di Federmoda Confcommercio Caserta e titolare di un negozio di abbigliamento in via San Giovanni - perché si comprenda che solo unendo le forze si potranno ottenere risultati nel medio e lungo periodo. Il comune deve rendersi conto che sono i commercianti a far vivere un contesto urbano e che il confronto con la categoria è l'unica strada possibile per far sì che la città tutta compia significativi passi in avanti. Confcommercio, autotassandosi per finanziare le luminarie nel centro storico, ha dato un segnale forte della sua presenza sul territorio. Ora però ciascuno di noi deve fare la sua parte perché questo sacrificio non sia vanificato».

«È la prima volta che un'associazione di categoria installa le luminarie in piazza Duomo - fa notare Alfonso Benefico, titolare dell'omonimo Bar - e spero che la città risponda nel modo adeguato. Ai colleghi chiedo di essere più attivi e meno indifferenti. Si potrebbe fare tanto di più, se ci fosse maggiore coesione all'interno della categoria».

«Sono un giovane imprenditore che ha scelto di tornare a Caserta e investire in questa città - racconta Luca Cepollaro, titolare della boutique e galleria d'arte “Stile rarò” in via Redentore - non posso dunque che apprezzare l'intervento, fondamentale alla luce del momento storico che stiamo vivendo, di Confcommercio che considero non tanto e non solo una iniezione economica, bensì uno stimolo alla proposta. Proposta che ora deve essere colta anche da tutti gli altri per creare quella giusta cooperazione tra pubblico e privato indispensabile se vogliamo davvero ridare slancio al tessuto economico produttivo di questa città».