Spaccio di droga a Lusciano, arrestato pusher con l'hashish

La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto e alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto in Lusciano all’arresto di una persona, classe 1998, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il personale dipendente del Commissariato di Polizia di Stato Aversa, venuto a conoscenza di una fiorente attività di spaccio in Lusciano, poneva in essere attività di osservazione con appostamenti, le cui risultanze investigative consentivano di individuarne il responsabile. Infatti, si constatava la presenza di un giovane che, a piedi, si accingeva a scambiare qualcosa ogni volta che gli si avvicinavano autovetture.

Gli operanti, pertanto, intervenivano per bloccare il soggetto e procedere a perquisizione personale, rinvenendogli indosso due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal peso complessivo di circa 45 grammi. Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto veniva tratto in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare a disposizione della Autorità Giudiziaria procedente.