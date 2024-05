Macrico. Sempre più ex. La tanto attesa e richiesta conferenza di servizi si farà. Per la prima volta nella storia del processo di apertura e sviluppo dell'area verde dell'Istituto diocesano sostentamento clero, il 6 giugno, alle 17.30, nella sala consiliare del Comune di Caserta, il sindaco Carlo Marino ha convocato la riunione per definire l'iter amministrativo condiviso, da portare in sede di Conferenza di servizi preliminare e istruttoria. Tema unico, il futuro dell’ex Macrico. Saranno presenti la Regione Campania, l’Arpac Campania, la Provincia, la Prefettura, l’Asl, la Soprintendenza, il gruppo forestale Carabinieri di Caserta, l’Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale, la e-distribuzione, il Genio civile, i Vigili del fuoco, la Direzione operativa Infrastrutture Territoriali delle Ferrovie dello Stato, l’Istituto diocesano sostentamento clero, la Fondazione Casa Fratelli tutti, la Polizia municipale. Sedici tra istituzioni ed enti per dare il via al cammino verso il futuro. «La conferenza dei servizi - dice Marino - ha un duplice significato: mettere insieme tutte le componenti della città e sostenere l’idea forte che portano avanti il vescovo Lagnese e la Fondazione. Servirà per definire le procedure amministrative. L’obiettivo è realizzare il parco della biodiversità, definendo compiti e ruoli di ciascuno».

Così, mentre da sabato i cancelli dell'ex Macrico apriranno, definitivamente alla città, almeno per quanto riguarda il primo quadrante, interamente sistemato dalla Chiesa casertana, in occasione della giornata regionale dei giovani (previste 800 presenze più quelle dei vescovi) giovedì 6 ci sarà la prima riunione in cui saranno ascoltati tutti gli invitati dal sindaco Marino prima della presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica; un incontro necessario per ottenere pareri, per raggiungere intese, autorizzazioni, concessioni e qualsiasi altro atto di assenso per poi definire, da parte dell’Istituto diocesano e della Fondazione Casa Fratelli tutti il Pua, Piano urbanistico attuativo.

Il 20 settembre scorso la Fondazione aveva trasmesso il masterplan del nascente Campo Laudato si’ agli uffici del Comune. A quell’invio il sindaco Carlo Marino, aveva risposto con due note, una del 7 marzo e l’altra del 9 maggio, chiedendo alla Fondazione alcuni contenuti documentali necessari. Questa prima riunione preparatoria servirà a programmare un iter amministrativo condiviso da portare in sede di Conferenza di servizi preliminare e istruttoria. Non sfugge la grande attesa e partecipazione della città, nonché l’interesse di tante istituzioni locali e nazionali e per questo, più che mai, tutto quanto programmato è e sarà in una logica di massima trasparenza e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.

La convocazione della riunione che ci sarà il 6 era stata richiesta e continua ad esserlo, anche attraverso una petizione popolare per la quale si stanno raccogliendo firme in città, da un gruppo di associazioni riunitesi nel comitato “Da Macrico a Campo di pace”. Nella loro petizione si legge: «Riteniamo urgente la convocazione da parte del sindaco e della giunta della città, di una Conferenza dei Servizi preliminare e istruttoria, propedeutica ad una decisoria che possa essere quanto più aperta e partecipata, in modo da consentire alla cittadinanza, in forma singola e organizzata, un ruolo di primo piano nei processi decisionali a partire dal Masterplan; chiediamo la convocazione urgente di un consiglio comunale affinché esprima un chiaro atto di indirizzo alla giunta, qualora questa in data dell’assise non avesse ancora provveduto a convocare la Conferenza dei servizi; chiediamo che si proceda quanto prima all'approvazione del Puc e del Pums della città, o quanto meno si diano tempi chiari e motivati per giungere all'approvazione di questi due documenti strategici ed essenziali, senza i quali anche la miglior progettazione sul Macrico sarà monca, priva di un chiaro contesto urbanistico nel quale muoversi».

Accolta dunque con favore dal Comitato la notizia. «La conferenza dei servizi preliminare ed istruttoria – ha detto Virginia Crovella del Comitato - ci sembra in questo momento uno dei metodi che più può garantire una partecipazione e una condivisione del processo. Ci auguriamo invece che rispetto al merito e quindi ai contenuti che verranno discussi nella conferenza preliminare e istruttoria si tenga piena fede al Manifesto del vescovo e quindi si mantenga una vocazione sostanzialmente di parco verde di tutta l’aria senza residenze e con una destinazione urbanistica chiara e tutelante per l’area non solo per l’oggi ma soprattutto per il domani e per il futuro».