Oltre cinquecento ragazzi e ragazze, provenienti da tutta la Campania, hanno varcato ieri pomeriggio la soglia dell’ex Macrico, riaperto in occasione della “Giornata regionale della Gioventù” organizzata dalla pastorale giovanile campana insieme a quelle di Caserta e Capua. Ad accoglierli uno striscione con la scritta “La speranza non delude” e l’invito a guardare al futuro con fiducia nel segno di una formazione e di una crescita fondate sull’inclusione sociale.

«Crediamo che in questo splendido luogo – dice il vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua, Pietro Lagnese - che si estende per circa 33 ettari, l’equivalente di quaranta campi di calcio, e che è rimasto chiuso per oltre trent’anni, sia possibile realizzare i contenuti delle due encicliche di Papa Francesco, “Laudato si’” e “Fratelli tutti”. Vorremmo che i giovani qui facessero esperienza della bellezza del Creato e delle relazioni sociali, che gli indigenti, le persone con disabilità, gli anziani in questo posto si sentissero a casa, una casa in cui l’ambiente viene apprezzato e tutelato».

E poi, rivolgendosi alla platea numerosa che per oltre due ore ha affollato il primo quadrante dell’area, quello destinato a diventare un parco della biodiversità, ha aggiunto: «La sfida è sostituire la sigla Macrico (Magazzino centrale rimessa mezzi corazzati) con Ca.La.Si., che sarà l’acronimo di Campo Laudato si’. Non più quindi un centro di addestramento militare o un deposito di carri armati e munizioni ma un luogo di accoglienza e di pace, di condivisione e dialogo, fruibile a tutti». In platea ci sono giovani provenienti dall’Irpinia, dal Sannio, da Napoli, ma anche da Ischia, Pozzuoli, Pompei e Acerra. I più numerosi naturalmente arrivano dalla provincia di Caserta. Ci sono le parrocchie e gli oratori di Mondragone, Teano, Vitulazio, Aversa e Sessa Aurunca, e naturalmente i comuni limitrofi come Capua, Maddaloni e San Prisco.

«Ho sentito tante volte parlare del Macrico – confessa il vescovo di Ischia e Pozzuoli Carlo Villano – ma non lo avevo ancora visitato. Penso che la Chiesa qui a Caserta stia compiendo un’importante azione di recupero e restituzione ai cittadini di un bene che d’ora in poi potrà finalmente diventare patrimonio di tutti». La Giornata? «I giovani - continua - devono riscoprire l’importanza di incontrarsi, di stare insieme, di confrontarsi. Speriamo con questo evento, di aver offerto loro una opportunità per farlo. Qui oggi c’è il volto bello della Chiesa». «Quando le istituzioni, e in particolare i Comuni, collaborano volentieri con le Diocesi – dice Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana e vescovo di Acerra – si ottengono risultati come quello di oggi. Possa essere questo un momento forte per la crescita di tutti i giovani presenti. La speranza è che nelle 23 diocesi della regione, la pastorale giovanile possa decollare sempre più e sia sempre impegnata nella formazione e nella catechesi, continuando a profondere le sue energie anche nel campo sociale e culturale».

Sul palco, al fianco dei tre vescovi, anche il sindaco Carlo Marino, che si è complimentato con i giovani, con la pastorale giovanile e con la Curia, ricordando ai presenti l’importanza delle nuove generazioni nelle sfide che attendono la comunità. «Abbiamo bisogno di voi - dice - della vostra gioia, della vostra energia, del vostro impegno. Non si può guardare al futuro con ottimismo e speranza senza condividere tutto ciò con i giovani». «Dopo l’isolamento del Covid – fa notare don Daniele Palumbo, incaricato della Consulta pastorale giovanile campana – i giovani hanno manifestato la volontà di tornare a incontrarsi, a dialogare e a confrontarsi. Il nostro compito è quello di intercettare questo desiderio e capire come promuovere questa interazione. Già da qualche tempo abbiamo messo in campo una rete tra le Diocesi per far sì che i giovani possano tornare a fare comunità. Questo evento rappresenta un punto di passaggio verso il Giubileo del 2025».

Alla manifestazione anche monsignor Giovanni Vella, presidente della Fondazione “Casa Fratelli tutti”, il segretario Elpidio Pota, i consiglieri Pio Forlani, Carmine Esposito, Maria Santoro. Ha fatto tappa all’interno del Macrico anche il procuratore del tribunale di Napoli nord, Maria Antonietta Troncone, alla quale i componenti della Fondazione hanno mostrato i contenuti del masterplan. A vigilare sulla sicurezza dei giovani, carabinieri, polizia e guardia di finanza ma anche una squadra della Croce rossa con un’ambulanza e sei unità e persino gli operai della ditta che si è occupata dei primi interventi di rigenerazione dell’area. Seduti sull’erba, intenti a disegnare gli striscioni da esporre in corteo o impegnati in attività di body painting, tutti hanno assistito agli eventi musicali e teatrali che si sono succeduti sul palco allestito per l’occasione.