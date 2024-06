Apre oggi i cancelli l’ex Macrico e come in un grande abbraccio accoglie centinaia e centinaia di giovani provenienti da tutte le diocesi campane per festeggiare insieme la “Giornata regionale della gioventù”. «Il parco verde del Campo Laudato si’, reso agibile per l'occasione – spiegano dalla Fondazione Casa Fratelli tutti -, dalle 16 alle 18, sarà animato dalle loro voci, risate e attività, trasformandosi in un vivace palcoscenico di laboratori, danze e piccoli spettacoli teatrali.

APPROFONDIMENTI Macrico a Caserta, si accelera sul parco

I ragazzi saranno immersi nella contemplazione di questo angolo di natura, il quale aspira a essere restituito, nella sua bellezza incontaminata, all'intera città».

La Pastorale giovanile della Campania, con le Pastorali giovanili delle diocesi di Capua e Caserta, «ha sapientemente orchestrato – continuano dalla Fondazione - la rinascita di quello spirito di amore fraterno ispirato dalla Giornata mondiale della gioventù, tenutasi la scorsa estate a Lisbona. Si prospetta un pomeriggio di grande intensità, animato dal fervente desiderio di comunione, che vedrà il coinvolgimento di numerose realtà del territorio: il Progetto Policoro con la Pastorale sociale e del lavoro, l’Azione Cattolica giovani di Caserta, l’Unitalsi di Caserta, la Pastorale vocazionale, la Pastorale delle famiglie, il Comitato Città Viva, la Protezione Civile e l'Arma dei Carabinieri».

Non solo giovani ma anche tanti vescovi, prelati, religiose per vivere e condividere la fede e la natura che nel Campo è la vera padrona. «Ai fenomeni di violenza che coinvolgono i nostri giovani bisogna rispondere – aveva detto il vescovo Pietro Lagnese - prima di tutto con un’opera di prevenzione. Gli atti di violenza sono infatti sintomo di un disagio che non può essere disatteso. I giovani chiedono di essere ascoltati e desiderano incontrare sulla loro strada adulti credibili che sappiano aiutarli a realizzare i loro sogni, testimoni autorevoli che sappiano mettere in loro passioni grandi. Il mondo che li circonda propone, infatti, troppe volte, soltanto esempi di narcisismo e, spesso, di vera idolatria del benessere. Ci troviamo in una evidente situazione di emergenza educativa. C’è bisogno, perciò, come più volte ci ha ricordato il Papa, di un vero e proprio cambio di mentalità, capace di promuovere una vera alleanza educativa che metta insieme famiglia, scuola, parrocchia, mondo del volontariato, capace di generare un nuovo senso di comunità e una nuova appartenenza sociale».

E dunque la Chiesa di Caserta fa la sua parte ed educa sì alla fede nelle parrocchie, negli oratori e nelle associazioni ecclesiali, ma anche attraverso momenti di plurale condivisione.

La “Giornata regionale della Gioventù” a Caserta ha per titolo un passo del vangelo di Giovanni, capitolo 21,6 «Gettate le reti dalla parte destra della barca» che rafforza il senso del sottotitolo "ce sta ‘o mar’ for" per «esortare i giovani a lasciarsi ispirare dalla parola di Dio - dice don Gennaro D'Antò, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Caserta - che come una brezza, orienta a nuovi inizi».

L'evento che ha visto l'aiuto di alcune associazioni e movimenti ecclesiali, in primis la Fondazione Casa Fratelli Tutti che si sta occupando della riapertura del Campo, inizierà alle 16 nel Campo Laudato si’ e accoglierà circa 800 giovani provenienti dalle varie Diocesi della Campania. Si toccheranno tre temi: il primo è sull'ecologia integrale tratto dall'enciclica Laudato Si’ di papa Francesco con laboratori ad hoc organizzati dalle due equipe di Capua e Caserta e l'intervento teatrale di Fabbrica di Wojtyla. Al termine ci sarà l'esibizione dei comici di Made in Sud, i Radio Rocket. Poi la pace e alle 18 inizierà il cammino animato dai francescani per le strade di Caserta. Terzo la speranza e alle 19, in cattedrale, si terrà la veglia; al termine, la festa proseguirà in seminario».

I ragazzi saranno accolti dalle pastorali familiari di Capua e Caserta con musica dal vivo animata dai Sonoria. «Io ci sarò e aspetto da mesi questo appuntamento – dice Marianna Russo che non ha ancora compiuto diciott’anni - sarà una bellissima occasione per conoscere altri coetanei, per confrontarci sulle nostre esperienze di fede e anche per camminare insieme in quello che per noi giovani è un luogo che immaginiamo nostro, nostro da vivere. Voi lo chiamate Macrico, noi lo chiamiamo Campo perché il Macrico non lo abbiamo mai conosciuto. Quello è il passato. Noi siamo il presente che costruirà anche il vostro futuro».