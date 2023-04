L'idea lanciata da "Caserta decide" di affidare ad artisti di strada i muri di cinta del Macrico per ricordare Luigi Vanvitelli apre il dibattito in città. Quella lunga muraglia, ora tinteggiata di bianco, potrebbe prestarsi a moderne forme d'arte per ricordare l'architetto che con la sua opera maggiore ha segnato per sempre la città.

«Omaggiare Luigi Vanvitelli - dice Tiziana Maffei, direttrice della Reggia - per ricordare i 250 anni della sua morte non è doveroso solo per la Reggia di Caserta ma per la città che di fatto deve la sua notorietà proprio alla sua realizzazione di maggior prestigio. L'impegno come museo Reggia di Caserta era superare la possibile debolezza dell'autoreferenzialità istituzionale e promuovere un sistema di cooperazione locale, regionale e nazionale dedicato alla figura di un grande uomo di cultura, sollecitando un'ampia programmazione di attività. La proposta potrebbe essere un esemplare strumento di divulgazione e di rielaborazione in chiave contemporanea dell'eredità lasciata dal Maestro. Il linguaggio della street art è fondato sulla condivisione di messaggi culturali spesso di grande suggestione». La filosofia della street art si fonda sulla condivisione collettiva di messaggi sociali. Il Macrico che si sta progettando a questo principio di condivisione si ispira. Certo, quei muri non saranno lì per sempre. Ma anche questa è una logica della street art.

«La proposta - dice Elpidio Pota, segretario generale della Fondazione Casa Fratelli Tutti che gestisce il bene - ci sembra molto interessante ed intonata con la visione del futuro parco che vogliamo sia ispirato alla Laudato si'. Parafrasando un famoso detto la bellezza dovrà salvare questo luogo e l'aspirazione all'assoluto va indubbiamente ricercata anche attraverso la via dell'arte. Certo, concretamente la realizzazione di graffiti e opere di street art lungo il perimetro dell'ex Macrico dovrà armonizzarsi con le idee progettuali su cui sta lavorando lo Studio Alvisi Kirimoto».

La street art, intesa come movimento post-graffito, diventa espressione artistica dilagante dalla fine degli anni Novanta. «La street art - spiega Giovanna D'Amico, artista - mette insieme valore artistico e sociale. Gli street artist attraverso la loro creatività, le capacità tecniche e l'intelligenza raccontano la società e la sua storia in termini etici ed educativi, in nome della libertà espressiva e della fruibilità gratuita. Ben vengano i racconti di artisti di strada sulla genialità del Maestro Vanvitelli, ben vengano in uno spazio che si appresta a diventare modello condiviso di generosità, inclusione e apertura alla città. I colori e la creatività possono solo fare bene e il Maestro ne sarebbe sicuramente contento».



Tutti d'accordo dunque e sulla scia delle emozioni si incontrano le visioni di artisti, tecnici e storici. E anche poeti: «Su quei muri vuoti - dice Giuseppe Mastropietro - possono trovare accoglienza anche le parole di Vanvitelli. Ci sono passi delle sue lettere scritte al fratello Urbano che raccontano la sua profonda sensibilità. Così, quelle pareti finora anonime potrebbero ospitare suoi insegnamenti. Un modo nuovo e pubblico per far conoscere il pensiero dell'architetto che ha fatto grande Caserta». Insomma, sembra che la proposta di "Caserta decide" trovi accoglienza da tutte le parti.

«Potrebbe essere senza dubbio conclude Maffei un'occasione per sviluppare duplici azioni: l'individuazione dei valori dell'opera vanvitelliana e la volontà di trasmetterli, utilizzare una pagina bianca materiale da trasformare in un percorso narrativo collettivo. Sarebbe interessante un programma a medio e lungo termine, che nell'entusiasmante iniziale fase realizzativa preveda già la successiva fase di rimozione dell'opera, anche per piccoli lotti, magari per sostenere successivamente un episodio di rigenerazione dello stesso Macrico. È questo il messaggio lasciato da Vanvitelli: guardare lontano andando oltre il soldo per lasciare una solida eredità di bellezza».