Maddaloni, via ai lavori di pulizia dell'ex ricovero Landolfi

«Hanno preso il via i lavori di pulizia e sistemazione dell'ex ricovero Landolfi in via Ponte Carolino a Maddaloni. Si tratta di un intervento importante atteso da anni che segna l'inizio di un processo di riqualificazione del bene che dovrà tornare nelle disponibilità della nostra comunità». Lo rende noto Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

«Ringrazio l'Asl per aver accolto la mia sollecitazione e quella del sindaco De Filippo ed essere intervenuta - sottolinea - Un ringraziamento particolare al neo direttore generale Amedeo Blasotti a cui va il mio in bocca al lupo e i miei auguri di buon lavoro, al capodipartimento Di Salvo e all'architetto Mimmo Maietta. Con loro nelle prossime settimane apriremo un tavolo di confronto per definire quale dovrà essere il futuro dell'immobile da troppo tempo abbandonato».