Manovre salvavita per bambini, corso di addestramento con la Croce Rossa

La Croce Rossa di Caserta, guidata dalla presidente Teresa Natale, continua il lavoro di prevenzione sul territorio. Venerdì prossimo, dalle 17 alle 20 presso l'unità territoriale di Casapulla in via Iannotta, si terrà un corso M.S.P. per formare la popolazione al primo soccorso di base in caso di emergenza pediatrica.



L’obiettivo del corso è quello di facilitare i partecipanti all'apprendimento, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, delle principali manovre salvavita (manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree) in caso di arresto cardio-circolatorio e ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino.