Rendere la città sempre più attrattiva e accogliente, fornendo servizi e informazioni utili a chi la vive e lavorando insieme associazioni e istituzioni. È questo l’obiettivo della “Mappa del gusto” l’iniziativa messa in campo dalla sezione casertana di Confcommercio (su proposta di Fipe Confcommercio), in collaborazione con il Comune di Caserta e presentata ieri nella sala giunta della casa comunale. Si tratta di un progetto sperimentale che, almeno in questa prima fase, coinvolge le attività dei settori dell’enogastronomia e della ricettività del solo capoluogo. Nella mappa sono inseriti, infatti, ristoranti, pizzerie, alberghi e B&b presenti nel capoluogo. La guida sarà distribuita gratuitamente alla Reggia, all’infopoint di piazza Gramsci, al Belvedere di San Leucio, al Comune e in tutti gli alberghi, B&B e ristoranti della città, soci di Confcommercio. La guida potrà, inoltre, essere anche scaricata dal sito “Caserta Regale”, altra iniziativa firmata Confcommercio.

«C'è una congiuntura favorevole a Caserta - dice il presidente provinciale di Confcommercio, Lucio Sindaco - che, a nostro avviso, va cavalcata appieno per dare giustizia a questa provincia e aiutarla a risalire le graduatorie in quanto ha tutte carte in regola per essere fra le località più apprezzate. Perciò Confcommercio non vuole limitarsi a offrire servizi ai suoi associati, ma contribuire alla crescita del territorio. Infatti, la mappa, nella quale sono inserite le realtà più significative della città sul piano dell'hospitality e dei pubblici esercizi, rappresenta il filo conduttore di una serie di attività che stiamo seguendo per migliorare l'accoglienza e incrementare i flussi turistici. Tra le prossime iniziative una campagna di sensibilizzazione perché tutte le attività commerciali del centro restino aperte almeno in occasione delle domeniche di ingresso gratuito ai musei e anche l'istituzione di navette che possano agevolare gli spostamenti in città di turisti e visitatori».

Un’iniziativa, dunque, la Mappa del Gusto, che vuole fare da apripista per altre azioni sinergiche, come ha osservato il vicesindaco e assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Emiliano Casale, che ha sottolineato l’efficacia di ogni forma di collaborazione. «È un’ottima idea - dice - perché mette in sinergia e in rete varie attività commerciali, oltre che avere una distribuzione capillare capace di mettere in condizione chi è in città di orientarsi e muoversi verso i luoghi e gli esercizi di interesse. Con la Confcommercio, come con tutte le realtà che compongono il tessuto economico, produttivo e culturale della città si è creata una sinergia importante in particolare da quando si è insediato in Comune il Tavolo del Turismo, al quale partecipano tutti gli stakeholder più importanti del territorio e dove stiamo portando avanti progetti di grande impatto. La Mappa del Gusto si aggiunge all’app che abbiamo appena realizzato e che consentirà ai turisti una fruizione completa della nostra città. Per la prima volta Caserta, grazie a tutte le sue componenti, sia istituzioni che privati, sta lavorando con una strategia unitaria, con l’unico interesse di crescere e creare sviluppo».

Le finalità e la genesi dell’iniziativa sono state messe in risalto dal presidente provinciale Fipe Confcommercio Caserta, Giuseppe Russo. «Questa mappa – spiega - è il frutto di una sinergia e di un lavoro comune e mette in rete tutti gli attrattori del territorio, monumenti, siti di interesse, ma anche l’offerta gastronomica che dalla pizza in poi a Caserta è sempre più elemento di attrazione. È importante comunicare ciò che c’è, perciò abbiamo provvisto la mappa anche di un qrcode con indicazioni in italiano e in inglese. Peraltro, le cose cominciano ad andare bene». Russo poi aggiunge che «negli ultimi anni le presenze nei pubblici esercizi sono aumentate del 25%. Si tratta di un dato significativo che può fare da traino a tutto l’indotto, attirare nuovi investitori e persino contrastare il turismo mordi e fuggi. Gli stessi tour operator hanno intuito il potenziale del capoluogo e questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Inoltre, il messaggio che vogliamo dare alle associazioni e alla cittadinanza è che insieme si può, soprattutto se si ha, come fine comune, il bene della città».