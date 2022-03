Caserta, il Consorzio industriale si riprende l'area abbandonata della ex Olivetti

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (Asi) della provincia di Caserta ha avviato il procedimento di revoca dell' assegnazione e la procedura di riacquisizione dell'area Ex Olivetti, che si estende per 300 mila quadrati circa nell'agglomerato industriale di Marcianise.

Il sito versa in stato di abbandono da diverso tempo e - come disciplinato dalla vigente Legge Regionale- i Consorzi «hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali decorsi 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva, senza che la stessa sia stata ripresa, e senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva».

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Marcianise, firme false per la candidatura a sindaco: chiesto il... IL CASO L'imprenditore camorrista pentito saluta Cesa, la città... IL CASO Riecco le strisce pedonali e ora saranno «indelebili» LA STORIA San Pietro Infine, il paese distrutto da nazisti e bombe accoglie i...

In occasione di un sopralluogo. alcuni mesi fa, il presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti aveva annunciato la volontà di intervenire affinché l'ex Olivetti tornasse disponibile per la collettività: «Abbiamo deciso - afferma Pignetti - di avviare le procedure di riacquisizione con l'obiettivo di riqualificare e trasformare l'area di notevole pregio storico e architettonico, importante esempio di archeologia industriale di questa provincia, per destinarla a un uso compatibile con le esigenze produttive e allo sviluppo del territorio.»