Un consiglio comunale aperto davanti ai cancelli della Jabil per ribadire con forza la volontà dei lavoratori, dei sindacati e delle istituzioni locali di impedire che la multinazionale lasci il sito casertano e l’Italia. Al termine dell’assise in cui c’è stata una larga partecipazione dei consiglieri comunali e della giunta, è stato votato all’unanimità un documento che conferma quanto ribadito nel precedente consiglio comunale monotematico dello scorso 8 marzo e che impegna l’amministrazione comunale ad adottare diverse iniziative e, soprattutto, di coinvolgere la Regione Campania nel supporto ai lavoratori affinché la Jabil possa rimanere sul territorio.

Tra i punti specificati nel documento anche l’istituzione di una cabina di regia permanente presso il Mimit con la presenza di sindacati, Comune, Provincia, Regione, Governo, delegati parlamentari e soprattutto la Jabil Circuit Italia srl. Defiscalizzazione ad hoc per far diventare la zona industriale di Marcianise centrale nello scacchiere economico del Mezzogiorno. Finanziamento dei fondi del Pnrr dedicati alla zona industriale al fine di renderla attrattiva per le aziende italiane, estere e soprattutto multinazionali.

La seduta è stata aperta dal presidente del Consiglio Antimo Zarrillo che ha sottolineato il «momento significativo di confronto e di condivisione, atto a promuovere la tutela e il rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché a favorire la ricerca di soluzioni condivise che possano garantire il benessere e la stabilità occupazionale nella nostra comunità». Ha poi preso la parola il sindaco Antonio Trombetta che ha mostrato la vicinanza di tutta l’amministrazione ai lavoratori della Jabil. Solo due i parlamentari presenti, la commissaria provinciale del Partito Democratico, Susanna Camusso, e il parlamentare dem, Stefano Graziano. Dal canto suo Camusso ha criticato le politiche industriali del Governo che non avrebbero una visione nazionale e che hanno portato all’esito attuale dell’industria elettronica nel Casertano. Ha anche detto, però, che è possibile un rinnovo dello sviluppo del territorio casertano. Graziano ha ribadito la sua interpellanza parlamentare sulla vertenza Jabil che nello scorso consiglio comunale invitò a far sottoscrivere anche ai parlamentari di maggioranza.

Hanno preso la parola i tre segretari generali provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, Francesco Percuoco, Pino Scala e Ciro Pistone, i quali hanno ribadito che Jabil non deve lasciare il territorio perché è un’azienda troppo importante per Marcianise, che è stata nel tempo la Brianza del Sud e polo di eccellenza dell’elettronica italiana. Hanno anche chiesto all’amministrazione comunale di Marcianise di fare pressione al Ministero per cercare di trovare soluzioni che possano accompagnare Jabil ancora sul territorio di Caserta creando delle opportunità.

Infine, in attesa della data fatidica di lunedì, quando si riunirà nuovamente il tavolo al Mimit sulla vertenza Jabil, la rappresentanza sindacale unitaria, in un documento, ha rivolto un appello al presidente della Regione Vincenzo De Luca. «La Rsu - è scritto nella nota - si rivolge alla massima carica della nostra bella regione, alla vigilia di un importante incontro di verifica industriale del sito di Marcianise. Tante volte, negli ultimi tempi, abbiamo manifestato presso le vostre sedi e poi cortesemente accolti per discutere ed aggiornarci sullo stato dell’arte della vertenza. Ora, poche ore prima di partire per Roma per cercare un argine alle inaccettabili scelte annunciate dalla multinazionale, avvertiamo ancora più forte la necessità che l’istituzione regionale ci supporti e ci rappresenti al meglio. Ascoltiamo che altri governatori regionali del Nord ben manifestano il proprio protezionismo verso le aziende del territorio che rappresentano e vogliamo, con forza, che anche la Campania Felix faccia lo stesso».

Poi aggiunge: «Ecco perché chiediamo che al prossimo incontro Mimit del 27 maggio, oltre le naturali argomentazioni difensive che il sindacato porrà al tavolo, anche la Regione assuma una posizione forte e determinata. Siamo pienamente convinti che le potenzialità del sito Jabil di Marcianise, ancora a tratti inespressi, possano essere convogliate e valorizzate al fine di un rilancio di investimenti e commesse, da troppi anni attesi. Difenderemo con tutte le nostre energie il presidio industriale che viviamo da 30 anni e che ha dato possibilità, anche a fronte di periodici sacrifici e sforzi, a noi e alle nostre famiglie di vivere dignitosamente e con onestà, attraverso una semplice parola, imprescindibile mantra, il Lavoro. Vi ringraziamo anticipatamente, pertanto, del valore che saprete apportare al prossimo incontro, esercitando il ruolo di protagonisti che vi si confà».