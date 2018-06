Marcianise. Ricava un covo dietro l'armadio e sfugge all'arresto per un anno

Domenica 17 Giugno 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 18:20

In fuga dall'agosto scorso, è stato catturato questa mattina dai carabinieri a Marcianise, in casa sua. Si tratta di Vincenzo Patricelli, 52 anni, uccel di bosco dal giorno in cui seppe che avrebbe dovuto scontare una pena di tre anni e sette mesi in carcere.Accusato di rapina, spaccio di droga e detenzione abusiva di armi da fuoco, pensò bene di fuggire prima che le forze dell'ordine andassero ad arrestarlo. E, fino a stamattina, era riuscito a scampare alle manette. I carabinieri del Norm di Marcianise, diretti dal tenente Marco Busetto, l'hanno stanato, come detto, in casa sua. Patricelli aveva ricavato un nascondiglio dietro un'intercapedine in una parete della camera da letto. Davanti al buco era posizionato un grosso armadio che copriva l'ingresso del covo.Dopo l'arresto, il 52enne è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.