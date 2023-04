Earth Day per le nuove generazioni a La Reggia Designer Outlet

In occasione della Giornata Mondiale della Terra i Designer Outlet McArthurGlen rinnovano l’impegno per la sostenibilità, valore chiave nella strategia del gruppo in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

La scelta dell’azienda per questa edizione è quella di rivolgere il messaggio ai protagonisti del futuro del nostro pianeta, organizzando in tutti i Centri del Gruppo in Italia – Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – attività formative rivolte a bambini e ragazzi. Dopo l’esperienza entusiasmante del progetto internazionale Recycle your fashion, che regala una seconda vita ad abiti e accessori smessi dalla clientela dei 24 Centri di Europa e Canada e la prestigiosa Capsule collection realizzata da NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) per McArthurGlen con il solo utilizzo di abiti riciclati, il Gruppo torna a parlare alle giovani generazioni, gettando un seme di conoscenza sui temi green che potrà accompagnarli fino all’età adulta.

In particolare, per l’intera giornata del 22 aprile a La Reggia Designer Outlet saranno organizzati workshop dedicati ai ragazzi delle diverse fasce di età, con focus su riciclo creativo (con tanto di speciale caccia al tesoro) e raccolta differenziata. I più piccoli potranno incontrare Green Hero, l’eroe del riciclo. E ancora green gift per tutti.

Queste iniziative ben si inseriscono nel nuovo programma Evolve, piattaforma di sostenibilità composta da diverse aree di intervento e da una strategia ambiziosa che si propone di guidare un cambiamento reale. Un approccio a pilastri orientato a ridurre al minimo l’impatto delle attività del Gruppo sul pianeta, massimizzare la ricaduta positiva nelle comunità in cui opera e integrare la sostenibilità in ogni ambito dell’attività.