Caserta, alla Reggia Designer Outlet «Tour Rosa» per la salute delle donne

Il 14 e 15 settembre la «Reggia Designer Outlet» di Marcianise accoglierà le unità mobili di Komen Italia per effettuare screening gratuiti per la prevenzione precoce del tumore al seno.



L’iniziativa fa parte del «Tour Rosa» per la salute delle donne di Komen Italia in partnership con il gruppo McArthurGlen. La carovana della prevenzione è partita da Noventa di Piave designer outlet lo scorso 2 settembre e ha visto come madrina Marica Pellegrinelli.

Ha poi raggiunto il Barberino designer outlet in Toscana, ove sono stati offerti percorsi di screening con mammografie ed ecografia ad oltre 200 donne.

Dopo la tappa napoletana, la carovna della prevenzione proseguirà:

il 21 e 22 settembre a Castel Romano

il 28 e 29 a Serravalle.

«Abbiamo scelto di sostenere la prevenzione perché crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia, che lavora da anni con serietà per tutelare la salute delle donne, coinvolgendole in prima persona» - ha dichiarato Fabio Rinaldi, centre manager dell’outlet.

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista.