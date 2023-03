Celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Pignataro, un seminario alla Camera di commercio

“Economia e comunicazione-Il contributo di Mario Pignataro” è il tema del seminario che si terrà mercoledì, 29 marzo, alle ore 17.15, presso il Salone d’onore della Camera di commercio di Caserta. Si tratta del primo evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Pignataro, figura di rilievo nel Novecento in Terra di Lavoro per il suo impegno civile, politico, sindacale e di studioso.

L’introduzione dei lavori sarà affidata al presidente dell’Associazione stampa della provincia di Caserta, Michele De Simone. Seguiranno i saluti istituzionali del presidente della Camera di commercio, Tommaso De Simone, del sindaco di Caserta, Carlo Marino, e del presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Caserta, Pietro Raucci. Si passerà, dunque, agli interventi del giornalista de “Il Mattino”, Nando Santonastaso, dell’imprenditore Gustavo Ascione, e del professore emerito del dipartimento di Economia dell’Università degli studi “Luigi Vanvitelli”, Vincenzo Maggioni. Le conclusioni saranno tirate dall’assessore comunale alla Cultura, Enzo Battarra.

L'appuntamento, organizzato dal Comitato promotore per le celebrazioni in memoria di Mario Pignataro, è promosso da Comune di Caserta in collaborazione con Camera di commercio, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Caserta, Associazione stampa provincia di Caserta e Premio “Buone notizie”.