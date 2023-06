Al via gli esami di Stato nelle scuole superiori. Già dal primo giugno sono visibili sul sito del provveditorato di Caserta i nomi dei presidenti e dei commissari esterni impegnati negli esami. A tal proposito la dirigente dell'ambito territoriale di Caserta Monica Matano, in una nota inviata ai dirigenti scolastici, ha chiesto di verificare le nomine effettuate e di segnalare eventuali incongruenze o situazioni di incompatibilità entro e non oltre domani. Rispetto all'anno scorso si registra un incremento di alunni, presidenti e commissioni, mentre diminuiscono i candidati privatisti. In dettaglio ecco i dati: le commissioni passano da 294 dell'anno scorso a 314, così come i presidenti; i candidati interni da 12.008 del 2022 a 12.871 di quest'anno. Aumentano anche i docenti componenti le commissioni: si passa da 1.764 del 2022 a 1.884 di quest'anno. In calo, infine, i candidati privatisti che passano da 727 dell'anno scorso agli attuali 486. Superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame di Stato torna alla normalità, cioè a quanto previsto dalle norme in vigore. La commissione, quindi, tornerà a essere composta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. Il voto massimo che si potrà prendere è 100 mentre il voto minimo è 60.

A differenza dello scorso anno, il credito scolastico avrà un peso massimo di 40 punti mentre le due prove scritte e il colloquio orale saranno valutate con l'assegnazione fino a un massimo di 20 punti. La prova scritta di Italiano si svolgerà mercoledì 21 giugno alle 8.30 con modalità identiche in tutti gli istituti e avrà una durata massima di sei ore. La seconda prova è fissata per giovedì 22 e riguarderà una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. E sempre sul fronte scuola, il provveditorato di Caserta dopo le operazioni di mobilità del personale docente delle superiori ha reso noto che risultano in situazione di esubero provinciale le seguenti classi di concorso: A033, scienze e tecnologie aeronautiche; B006, laboratorio di odontotecnica; B009, laboratorio scienze e tecnologie aeronautiche; B014, laboratorio tecnologie costruzioni; B020, laboratorio servizi enogastronomici; B021, laboratorio di cucina; B024, laboratorio tecnologie nautiche; BD02, conversazione lingua tedesco. Ricordiamo che una classe di concorso in esubero significa che a livello provinciale ci sono più titolari che cattedre o posti, per cui i docenti interessati vengono messi in mobilità. Intanto, giunge la notizia sui pensionamenti dei dirigenti scolastici. Il direttore generale dell'Usr, Ettore Acerra, ha reso noto l'elenco dei dirigenti che andranno in pensione dal prossimo anno scolastico. Il provvedimento riguarda 50 dirigenti in Campania, di cui cinque in provincia di Caserta, i quali hanno prodotto istanza di dimissioni o non hanno più diritto a proroghe o raggiunto il massimo di anni di servizio. Di seguito i capi di istituto casertani che andranno in pensione a decorrere dal primo settembre: Michelina Ambrosio, Ic "Bosco" di Marcianise; Reginia Assunta Di Zazzo, Ic Alto Casertano di Roccamonfina; Maria Gallo, Istituto tecnico "Andreozzi" di Aversa; Teresa Luongo, Ic "Moro-Pascoli" di Casagiove; Maria Molinaro, Ic "Don Diana" di Casal di Principe.