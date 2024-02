Interventi nell'area mercatale di via Ruta, si parte. Finalmente. Una storia lunga anni che il Mattino ha sempre raccontato. Manto dissestato, caditoie divelte, tombini con le coperture sollevate, buche, bagni sporchi e insufficienti sono stati al centro, per anni, di articoli, interrogazioni, mozioni e alla fine denunce. Ieri mattina l'incontro tra il dirigente comunale del settore Attività produttive, Luigi Vitelli, e le organizzazioni datoriali Anva Confesercenti Caserta, Fiva Confcommercio Caserta e Confimpresa Caserta. I lavori partiranno oggi, quindi niente mercato, ma sabato, garantiscono dal Comune, sarà tutto regolare. «Stamattina iniziano i lavori di somma urgenza per sistemare griglie, caditoie e asfalto sconnesso nell'area dove si svolge il mercato ha detto, dalla Bit di Milano, l'assessore al Suap e ai Mercati Emiliano Casale e poi provvederemo all'istallazione di sei nuovi bagni chimici in attesa di ripristinare i bagni in muratura che nel frattempo verranno definitivamente sigillati. I mercatali hanno chiesto di non tenere l'area chiusa anche sabato per non perdere troppe giornate di lavoro e dunque abbiamo deciso di andare incontro alle loro esigenze. Partiremo subito con i lavori e ci impegneremo a terminare gli interventi nel più breve tempo possibile. Sicuramente sabato mattina l'area sarà utilizzabile. Ci organizzeremo poi per gli interventi strutturali veri e propri senza incidere sull'area dove si svolgono le attività commerciali».

Non basteranno tre giorni per risolvere problemi che hanno sul groppone anni di abbandono e incuria ma partire era improcrastinabile. «Non potevamo più rinviare l'apertura del cantiere ha concluso Casale -: la città e gli operatori meritano di avere un'area mercatale sicura e funzionale. In tal senso, presto metteremo in atto un progetto complessivo che vedrà la completa riqualificazione dell'area e la nascita del nuovo mercato di Caserta».

Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni che hanno partecipato all'incontro rappresentate da Sebastiano Bernardo (Anva Confesercenti), Vincenzo De Matteo (Fiva Confcommercio) e Giuseppe Magliocca (Confimpresa); al sopralluogo erano presenti anche il consigliere comunale Roberto Peluso, il presidente e il direttore provinciale di Confesercenti, rispettivamente Salvatore Petrella e Gennaro Ricciardi. «Un risvolto positivo dicono congiuntamente le tre sigle in una nota - che lascia soddisfatti gli operatori della fiera che restano vigili e si augurano che tutte le problematiche afferenti l'area vengano risolte nel più breve tempo possibile».

Le pessime condizioni in cui versa l'area mercatale di via Ruta aveva fatto gridare allo scandalo decine e decine di persone che avevano invocato il diritto alla civiltà. La questione bagni e disastro mercato era stata portata più volte in consiglio comunale dalle opposizioni. «Inascoltata per mesi e mesi è stata la voce del Consiglio comunale dice Pasquale Napoletano, consigliere di opposizione di Fdi - che votò a maggioranza una mozione a mia prima firma sull'urgenza di garantire decenza, decoro e una gestione aderente alle norme minime di legge al mercato di via Ruta. Un voto cui si era arrivati dopo l'impegno bipartisan della Commissione consiliare competente, i cui componenti si erano recati più volte in sopralluogo nella struttura frequentata due volte alla settimana da migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia.

Una situazione insostenibile, tanto da vedermi costretto a segnalare l'indecenza ai Nas e alla Asl. Ora finalmente si dà il via ai lavori. Il Comune corre ai ripari e mette una toppa (una piccola toppa) sulla figuraccia della chiusura del mercato di via Ruta, peraltro abbracciando l'ipotesi di un temporaneo utilizzo di bagni chimici che a più riprese la I Commissione aveva avanzato. Per il resto, ancora e sempre la solita politica degli annunci generici. Perché? L'assessore Casale ha promesso almeno tre o quattro volte nella sua carriera politica un piano per il mercato di via Ruta. Ogni volta c'era l'annuncio di un prossimo e imminente intervento. Se non ci fossero state le mie denunce staremmo ancora a zero». A novembre, in uno dei tanti fossi presenti sull'asfalto cadde una donna ma nella sfortuna fu fortunata. Accanto a lei c'era un tombino scoperto. Se il piede lo avesse messo in fallo là non se la sarebbe cavata con il naso rotto e qualche escoriazione.