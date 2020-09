All'ombra della Reggia è solo un modo di dire, perché di ombra ce n'era ben poca. E parenti e amici cercavano di proteggersi dal sole nella lunga attesa fatta di riflessioni, di scongiuri, di chiacchiere con i vicini, e anche un po' di noia. Tutti a ricordarsi che alla tale ora ci sarebbe stata la consegna dei test, a ipotizzare quando sarebbero stati riaperti i cancelli. Per ore, fuori a due degli accessi alla sede dell'Aeronautica Militare di Caserta, hanno aspettato chi era dentro per sostenere i test d'ingresso per i corsi di Professioni Sanitarie organizzati dall'Università Vanvitelli: 1950 candidati per 881 posti disponibili. La maggior parte ha scelto Scienze Infermieristiche, che è pure il corso con il maggior numero (509) di possibilità. Non tutti sono arrivati accompagnati, ma ieri mattina di persone ce n'erano tante. Il distanziamento sociale non è stato sempre garantito, mentre non c'è stato affatto nel momento dell'entrata, quando candidati e parenti sono giunti quasi tutti insieme in attesa dell'ingresso per la fase di identificazione.

«Quando sono arrivato, c'era molta gente», ha detto Genny Russo poco dopo essere uscito, con il telefonino in mano per scorrere i messaggi ricevuti nella mattinata e per comunicare a casa com'era andata. «La fila era molto serrata e il distanziamento non era garantito per niente. Qualcuno aveva anche la mascherina tirata giù. All'interno ho trovato una situazione completamente diversa, molto serena sotto questo punto di vista: per fortuna, anche perché l'ingresso era previsto alle 8, ma c'è stato tanto da aspettare per l'inizio delle prove, fino alle 12. Spero sia andata bene. Concorro per il corso di Fisioterapia alla Vanvitelli di Caserta e all'Asl di Aversa, e per quello di Scienze Infermieristiche al Cardarelli di Napoli».

DA SALERNO

È venuto in treno. Le sue sedi di preferenza sono il Monaldi di Napoli, il Moscati e l'Asl di Avellino. Francesco Bove non è nuovo del settore che ha scelto per i test. «Mi sono diplomato nel 2019 e lavoro al 118 come soccorritore. Sono venuto a sostenere le prove per entrare a Infermeristica, perché un infermiere della vecchia guardia che mi ha voluto sull'ambulanza con lui e dopo qualche intervento, nonostante fossi ancora un po' acerbo, mi ha detto: «Devi fare l'infermiere». Devo riconoscere che questa sua affermazione mi ha colpito molto. Inoltre è un campo che mi è sempre piaciuto, perché già prima facevo il volontario per la Protezione Civile. Insomma, a questo punto è la mia strada».

PADRE E FIGLIA

Giancarlo e Martina sono arrivati insieme all'Aeronautica Militare di Caserta. Sono padre e figlia, e una volta entrati sono stati separati, sia per classi d'età che per la loro consanguineità. «Lavoro già come operatore sanitario da molti anni e questa mattina (ieri, ndr) ho fatto i test per il corso di Scienze Infermieristiche, privilegiando le sedi di Napoli, perché è una città dove vivo e lavoro. Sapevo che l'organizzazione sarebbe stata ottima perché mia figlia mi aveva già detto che dentro era tutto sotto controllo». La settimana scorsa Martina ha sostenuto le prove per entrare a Medicina e Chirurgia. «Oggi (ieri, ndr) sono qui per Scienze Infermieristiche, che rappresenta la mia seconda scelta. Mi sono preparata per Medicina e, nonostante si tratti di due professioni molto vicine, nel senso che si lavora spalla a spalla, sono comunque due percorsi che richiedono preparazioni diverse. Dopo aver studiato per gli altri quiz, questi mi sono sembrati più semplici di quelli che sono venuta a sostenere qualche giorno fa». DUE SCELTE Fisioterapia e Tecnico Radiologo, sia a Napoli che a Grottaminarda. Raffaele Costanzo è venuto da Frattamaggiore con due scelte ben chiare nella mente. «All'interno era tutto ben organizzato. La gestione è stata ottima. Mi aspettavo di trovare di tutto nelle domande di cultura generale, quindi non mi sono meravigliato di nulla. Ma, se penso ai quesiti nel complesso, devo dire che mi sono sembrati più difficili rispetto a quelli degli anni scorsi. Mi sono esercitato su Internet per verificare la mia preparazione sul test del 2019 e l'ho trovato decisamente più semplice di questo».

