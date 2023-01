Nell'elenco delle strade maggiormente disastrate della città un posto ex aequo di prima fila meritano le vie Vivaldi e Mondo, un unico rettilineo che si diparte dal passaggio a livello per via Acquaviva e prosegue, dopo aver superato lo sbocco di viale Carlo III fino al confine con Recale, alla deviazione per il ponte che scavalca la ferrovia e indirizza il traffico sull'Appia per Casagiove e Caserta.

In tempi di normale meteorologia già si sprecherebbero i superlativi per descrivere le pessime condizioni del fondo stradale, nelle giornate di pioggia le stesse aggettivazioni vanno decuplicate.

Non è una esagerazione accostare le condizioni dell'asfalto a una delle strade di un qualsiasi villaggio dell'Ucraina martoriate dai missili.

I missili di Caserta sono trascuratezza nella manutenzione, mancato controllo delle condizioni di ripristino della carreggiata di strada dopo i lavori di varia natura effettuati sulle reti fognarie, elettriche, idriche.

Ieri, nelle ore piovose della mattinata, via Domenico Mondo era al limite della praticabilità, fossi di ogni dimensione per la maggior parte coperti di acqua piovana, quindi invisibili e avvertibili soltanto dai sobbalzi dell'auto, asfalto eroso per decine di metri, per tutto il percorso interessato dai lavori contemplati nella ordinanza del Comune di Caserta n. 242 dell'ottobre 2020 per ripristino fogne, zanelle e pavimentazione stradale.

I lavori, previsti dal 5 ottobre al 14 novembre andarono oltre la scadenza, interrate le condotte fognarie si passò a sommaria ricopertura e pavimentazione, una colata cementizia e una spennellata di asfalto oggi tutto sgretolato.

Da raccomandare anche il ripristino delle zanelle, le fossette che fiancheggiano la strada per lo scolo delle acque piovane, terminologia tecnica di risibile delicatezza a fronte di uno sfacelo vergognoso in tutta la sua evidenza.

Ripristino della pavimentazione nel contratto di affidamento dei lavori alla società appaltatrice: da chi e come sono stati mai collaudati prima del pagamento degli oneri finanziari previsti? Intuibile la risposta, il quesito ne resterà senza nel mentre via Domenico Mondo continuerà a restare nell'elenco delle strade dell'altro mondo, in condizioni disastrose come dopo una ripassata di napalm.

Alla impresa che ha effettuato i lavori con tanta evidente superficialità è stata mai contestata l'inadempienza? Secondo interrogativo, questo, che fa il paio con quello precedente.



La descrizione delle condizioni di via Vivaldi, dall'innesto di via Isonzo al confine con via Mondo non si discosta da quella usata per quest'ultima, asfalto eroso, buche che vanno dai formati catino, vaschetta e vasca, tutto il campionario in esposizione soprattutto nel tratto che fiancheggia la rete ferroviaria dal varco pedonale per la stazione.



Due strade di traffico intenso per la presenza del polo di Scienze matematiche dell'Università, del citato varco per la stazione usato da centinaia di utenti, viaggiatori pendolari e poi, siamo su via Mondo, dalle vie di collegamento per via Ponteslelicie, Recale, via Appia, Casagiove e Caserta.

Via Vivaldi non è stata inclusa nel progetto di rifacimento delle vie cittadine avviate il 3 gennaio scorso da via Marchesiello.

C'è da correre ai ripari per riportare dignità e soprattutto sicurezza nelle due strade che sono periferiche ma di accesso alla città, di collegamento con altre arterie, non viottoli di campagna. Anzi, sono strade importanti per residenti e non che le percorrono ogni giorno.

Alla stregua di tratturi, si ripete, via Vivaldi e via Domenico Mondo sono state ridotte e mantenute dalla noncuranza, dalla ignoranza delle pur evidenti disastrate condizioni da dirigenti di servizi comunali che non ne hanno informato gli assessori di riferimento.

Se lo hanno fatto e nulla viene fatto, allora c'è da prendere la rincorsa per recuperare.