Mondragone, 17enne sfugge all'alt ma viene fermato in possesso di droga

Sfugge all'alt dei carabinieri ma viene bloccato e trovato in possesso di droga. È successo a Mondragone, dove un 17enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi o di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente con recidiva nel biennio. Il giovane, alla guida di uno scooter, non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e dell'aliquota Sio del 10° Reggimento Campania, impegnati nel servizio di controllo del territorio, ed è fuggito con manovre pericolose per le strade cittadine affollate da veicoli e pedoni.

Il 17enne è stato bloccato in via Corradino di Svevia e, a seguito della perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di 3,7 grammi di hashish suddivisi in tre dosi, 12,3 grammi di marijuana contenuta in un'unica busta, due coltelli a scatto con lama a doppio taglio della lunghezza di 12 e 5 centimetri, un bilancino di precisione e numerose bustine in cellophane a chiusura ermetica per il confezionamento dello stupefacente. Lo scooter, guidato in assenza di patente, è risultato oggetto di furto denunciato il 6 settembre 2021 alla stazione dei carabinieri di Iolo (Potenza) ed è stato sequestrato. Il minorenne è stato affidato ai genitori.