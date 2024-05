Caserta, muore a 15 anni dopo un tuffo in piscina a Pinetamare

Ragazzo adolescente di Capua, in gita con amici a Castel Volturno, si tuffa in piscina e muore. La tragedia si è appena verificata in una struttura turistica di Pinetamare. Dalle prime notizie pare che il giovane si sia tuffato insieme agli amici nella vasca.

Gli altri sarebbero risaliti subito a galla, lui invece rimasto sul fondo. Immediati gli interventi per tirarlo su. il giovane è stato disteso sul bordo piscina e il bagnino di salvataggio della piscina ha provato a salvarlo con le pratiche di primo soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi più accredita al momento potrebbe essere quella di una congestione.