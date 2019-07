Domenica 28 Luglio 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 12:41

È morto il prefetto di Lucca Leopoldo Falco. Aveva 63 anni. Falco, insediatosi nella prefettura della città toscana il 30 maggio scorso, è deceduto nel sonno questa mattina a Carano, frazione del comune di Sessa Aurunca.Nato a Napoli il 31 luglio del 1955, laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli, Falco ha iniziato la sua carriera nel 1982 presso la prefettura di Pistoia. Nel 1985 è entrato a far parte dell'ufficio legislativo del ministero dell'Interno, dove è rimasto fino al 1999 per curare, tra l'altro, l'attività legislativa relativa alla pubblica sicurezza, al sindacato ispettivo, alle relazioni parlamentari e all'ordinamento della pubblica amministrazione.Tra il 2006 ed il 2007 è stato commissario prefettizio nel Comune di Sezze Romano e, dal 2007 al 2009, presidente della Commissione straordinaria di Parghelia.Presso il ministero ha poi svolto numerosi altri incarichi, eesponsabile dell'ufficio «Semplificazione» e capo ufficio staff «Innovazione e Progettualità» dell'ufficio legislativo e relazioni parlamentari, capo ufficio staff «Supporto del Capo di Gabinetto» e «Innovazione» del gabinetto del Ministro, capo ufficio staff «Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione», capo ufficio staff «Affari Legislativi e Parlamentari» presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali.Nominato prefetto nell'aprile 2012, è stato presidente della commissione straordinaria a Salemi. Dal 2013 al 2016 ha svolto le funzioni di prefetto di Trapani, da dove poi è rientrato al ministero dell'Interno per svolgere le funzioni di vicedirettore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Dal 30 maggio scorso prefetto di Lucca, aveva mantenuto la carica di presidente del centro Alti Studi del ministero dell'Interno.