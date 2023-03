La mostra fotografica “Dalla Reggia a piazza Vanvitelli”: ottanta scatti dall’Ottocento a oggi

L'appuntamento è per domani, dalle 9 alle 13 in via Mazzini, largo San Sebastiano. In occasione dei 250 anni della commemorazione della morte dell'architetto Luigi Vanvitelli, il Rotary club Caserta Terra di Lavoro 1954, presieduto da Giuseppe Ianniello, con il patrocinio del Comune di Caserta, inaugura la mostra fotografica “Dalla Reggia a piazza Vanvitelli” che presenta una ottantina di foto antiche della città.

Si tratta di un'occasione speciale per scoprire la storia dei luoghi attraverso gli occhi di fotografi del passato. Le immagini offrono l'opportunità unica di viaggiare indietro nel tempo e di vedere come Caserta era diversa in epoche passate.

La mostra fotografica è un'esperienza emozionante per gli appassionati di fotografia e di storia cittadina. L'obiettivo dell'associazione è offrire l'opportunità alla comunità di riunirsi e celebrare il proprio passato.