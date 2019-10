Serrati i controlli nel centro storico di Caserta, è guerra alla movida senza regole. Venerdì sera l'attività delle forze dell'ordine è proseguita per tutta la notte. Durante il lungo fine settimana che si chiude stasera le verifiche sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di Caserta e dagli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Luigi De Simone. Un controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa.

Le forze dell'ordine hanno concentrato l'attenzione lungo le vie del centro cittadino. Piazza Dante, via Mazzini, corso Trieste, le principali arterie «sorvegliate speciali». Sotto la lente delle forze dell'ordine sono state numerose persone e tantissimi veicoli: è stato elevato un gran numero di verbali per mancata copertura assicurativa del veicolo, per parcheggio in sosta vietata e per fermata selvaggia nei pressi di incroci o di passi carrabili, oltre che numerosi verbali per mancata revisione del veicolo e guida senza patente. Controlli che si sono resi necessari in virtù dei numerosi episodi di illegalità registrati dalle stesse forze dell'ordine durante i precedenti servizi di pattugliamento delle zone della movida, dove l'alcol gira anche tra i minorenni e schiamazzi e frastuono minano le notti dei residenti. Fenomeni ai quali le forze hanno deciso di imprimere un freno.

Particolarmente frequente è il caso di chi elude i varchi posizionati all'ingresso della zona a traffico limitato. All'inizio di ogni tratto, infatti, oltre alla segnaletica verticale, sono posizionati dei segnali luminosi che indicano l'attivazione o meno della Ztl e, quindi, in sostanza, l'attivazione o meno delle telecamere che monitorano il passaggio delle auto e dei ciclomotori. Un fenomeno quello dell'elusione dei varchi e, ovviamente, delle telecamere, che si è manifestato già in più occasioni nel corso degli scorsi pattugliamenti organizzati nei fine settimana casertani. Un fenomeno su cui era già intervenuto lo stesso comandante della polizia municipale Luigi De Simone che, senza mezzi termini, lo aveva definito «pericoloso e sconcertante»: «È sconcertante vedere come nonostante la repressione messa in campo dalle forze dell'ordine il fenomeno dell'elusione dei varchi Ztl continui incessantemente ad esistere a Caserta - aveva commentato De Simone -. È davvero inquietante vedere come i trasgressori siano nella maggior parte dei casi ragazzi dai 14 ai 22 anni. Ragazzi che imprudentemente, e probabilmente senza pensarci troppo, rischiano la propria vita per non fare un giro un po' più largo o per risparmiare anche solo dieci minuti. Rischiano la vita perché si tratta di manovre azzardate che mette in serio pericolo non solo la loro vita ma anche quella di chi ignorando giustamente questi rischi, percorre la sua strada autonomamente. È evidente che non basti più la semplice repressione del fenomeno, ma bisogna agire sensibilizzando le persone sui rischi concreti che si vengono a creare. Non si tratta banalmente di furbate o di ragazzate: si tratta davvero di rischiare il tutto per tutto per non lasciare il proprio veicolo a cinque, dieci minuti di distanza dal luogo dove bisogna andare».



I numeri al termine delle operazioni non lasciano spazio a dubbi: esiste un problema a Caserta che va risolto con la repressione del fenomeno e con una vera e propria sensibilizzazione della cittadinanza. Anche nella giornata di venerdì sera, infatti, oltre ai controlli interforze organizzati nel centro città, tantissimi sono stati i verbali elevati anche nelle arterie limitrofe, pure interessate da fenomeni di illegalità diffusa. Sosta selvaggia e indiscriminata che a fatica riesce a essere contrastata. Sempre venerdì sera è stato sanzionato anche un esercizio pubblico per occupazione di sede stradale con tavolini e sedie messe a disposizione dei clienti ma che non erano mai stati autorizzati.

