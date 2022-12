Le regole, le norme, il piano e le sanzioni ci sono. Tutto scritto e sancito in un'ordinanza sindacale pubblicata già prima di Natale. Ma potrebbero non bastare se i cittadini, tutti, turisti, giovani, ragazzi, ma anche esercenti di bar e locali deputati alla somministrazione di bevande, non saranno ligi e osservanti delle disposizioni.



Oggi, infatti, dalle 10, c'è il divieto assoluto, di vendita di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine, mentre, l'utilizzo di bicchieri di vetro all'esterno dei locali è consentito esclusivamente per il servizio ai tavoli. L'altro disagio che ha rovinato la vigilia di Natale ai residenti del centro storico, ma anche ai turisti che erano ospitati nelle strutture situate nelle stesse zone, e persino ai ritardatari del dono natalizie, è stata la musica sparata oltre ogni normale soglia di sopportazione. Una festa diffusa per le strade a suon di decibel fuori norma. Eppure c'era e c'è la regola: la diffusione sonora è consentita all'esterno dei locali «qualora all'interno si verificassero situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità». Ovviamente, sempre attraverso «impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per l'emissioni sonore nei centri urbani». Sempre per cercare di non rovinare la festa, un'attenzione particolare dovrà essere riservata all'uso dei botti. Peraltro, l'Amministrazione comunale in una nota ad hoc, «ha ricordato che a Caserta vige il divieto di utilizzare botti e fuochi d'artificio, così come previsto dal Regolamento di Polizia Municipale».



Su questo argomento è intervenuto il sindaco Marino, ma anche il comandate della Polizia municipale, De Simone. «Oggi - ha detto - sarà una giornata di grande criticità. Prevediamo un sovraccarico di traffico già dalle prime ore del mattino, con una fase di particolare congestione nel pomeriggio. Invitiamo perciò i cittadini a utilizzare l'auto solo se strettamente necessario. Per quanto attiene la questione dei botti, auspichiamo che se ne faccia un uso moderato e attento. Noi, dal canto nostro, faremo la nostra parte con più pattuglie che rimarranno in strada ben oltre la mezzanotte. Così come è stato stabilito in un vertice tenuto in prefettura e così come faranno le altre Forze dell'Ordine. Per il resto ci aspettiamo senso di responsabilità».



Una giornata critica, come ha sottolineato il comandante, anche sul versante traffico. Perciò, per cercare di decongestionare la circolazione, è stata allargata ed allungata la ztl. «Tutte le strade del centro storico, compreso il Corso Trieste e le vie Pollio e Gasparri, saranno a traffico limitato dalla mattinata di oggi e fino alle 3 di domani», annuncia De Simone. «Un adeguamento necessario».



Intanto, il comitato «Vivibilità Cittadina», sempre attivo e attento sui temi della vivibilità, appunto, e della sicurezza, ha diffuso ieri un comunicato dai toni preoccupati. «Il Comitato - si legge nella nota - è costretto, in queste occasioni di festa, a recitare la parte della Cassandra, non certo perché abbia certezza del fattaccio', che speriamo vivamente non avvenga mai, ma perché siamo stanchi di sperare nelle buone intenzioni delle istituzioni che ogni anno sprecano parole in dichiarazioni e ordinanze pur non riuscendo a centrare l'obiettivo di un maggior controllo del territorio. A San Silvestro vedremo quello che abbiamo visto il 24 dicembre: un centro storico preso d' assalto, sovraffollamento esasperato e pericoloso anche per il passaggio dei mezzi di emergenza, casse pronte a sparare musica assordante per 10 ore, giovani ubriachi e pronti a picchiarsi nei vicoli stretti». Preoccupazioni, si teme, non del tutto infondate. «Ormai - prosegue il comunicato - siamo abituati al delirio collettivo di chi si sente in diritto di fare ciò che vuole. Inutile parlare della visione' della politica, come andrebbe fatto anche nel resto dell'anno, quando andrebbero conciliati il diritto allo svago e quello all'esercizio dell'attività economica degli esercenti».

