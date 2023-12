Restano ad alta tensione i weekend della movida nel capoluogo dove, ai temi della convivenza tra residenti e "baretti", si aggiungono i continui momenti di tensione che si registrano tra i giovanissimi. Discussioni e liti fatte di schiamazzi notturne e, spesso, anche di violenza gratuita contro il patrimonio pubblico quando non rivolta ai coetanei. Sabato sera, poco dopo le 21, si è registrato l'ultimo episodio che, fortunatamente, non ha fatto danni o creato conseguenze gravi. Si è trattato di uno scontro tra due ragazzi che si sono incrociati in piazza Dante, nei pressi del Circolo sociale. Sono volate subito parole grosse e un pugno che hanno richiamato l'attenzione degli adulti presenti che si sono subito impegnati a dividere i due litiganti e a richiamare l'attenzione della pattuglia della polizia municipale che stava presidiando l'area.

APPROFONDIMENTI Metsola alla Reggia di Caserta Canna urta i cavi dell'alta tensione

Prima dell'arrivo dei vigili i due giovani si sono dati alla fuga, uno in via Cesare Battisti, e il secondo il direzione della Reggia. Ciro Guerriero, dj e portavoce dell'associazione dei residenti Caserta Kest'è, era tra i passanti intervenuti per far cessare la lite tra i due giovani. È stato lui a ricostruire la vicenda nel comando vigili. Persistono anche le problematiche relative all'inquinamento acustico, vera e propria fonte di preoccupazione per il Comitato vivibilità cittadina che segnala, con la presidente Rosi Di Costanzo, un allarmante aumento delle segnalazioni in arrivo da diverse aree del capoluogo.

Segnalazioni partite già venerdì dalla zona di largo Sant'Elena e di piazza Gramsci dove già un mese fa erano intervenuti proprio gli agenti della polizia municipale che avevano sanzionato uno dei baretti che aveva posizionato una cassa in strada con musica a tutto volume. Da allora, però, nulla è cambiato.

«Ogni venerdì si ripete la stessa scena, si organizza una festa e si mette la musica a tutto volume. L'unica differenza racconta Di Costanzo è che la cassa è stata messa alla finestra ma il fastidio per i residenti permane». Anche lo scorso venerdì sono state diverse le chiamate al Comando della polizia municipale per segnalare l'accaduto e non è solo all'area della Santella che si possono circoscrivere i problemi. «Negli ultimi mesi stanno aprendo tante nuove attività nel capoluogo e, in diversi quartieri, cominciano a segnalarci il problema della musica a tutto volume che arriva dai bar. Ancora una volta spiega la presidente del Comitato vivibilità cittadina da parte di pochi gestori non c'è la volontà di rispettare le regole basilari per una convivenza civile. Un bar è un bar e non è una discoteca e deve adattarsi anche a un comportamento conseguente. Siamo stanchi di dover ricordare ogni giorno, ai titolari e all'amministrazione, che la libertà di fare festa finisce lì dove inizia il diritto alla tranquillità dei residenti che viene sempre più spesso negato».

La nuova mappa delle aree dove l'inquinamento acustico sta diventando un problema superano i confini del centro storico, di via Ferrante, via Maielli, via Mazzini e piazza Dante. Dopo il corso Trieste e via Roma, la musica a tutto volume di bar e ristoranti viene segnalata anche in via G.M. Bosco, via Settembrini e nelle borgate periferiche. Un problema anche di politiche commerciali che hanno visto negli ultimi anni aprire sempre più locali di somministrazione di alimenti e bevande e sempre meno attività diversificate. «Capita che in 50 metri di strada ci siano 6 locali diversi, ognuno con i suoi drink e ognuno con la sua musica che, ovviamente, si sovrappone alle altre contribuendo ad aumentare il caos che si ripercuote nelle abitazioni. È chiaro che questo modello di sviluppo, che mette i nostri giovani di fronte al drink ad ogni costo, si sta dimostrando fallimentare non solo per la tenuta dell'ordine pubblico e l'educazione dei nostri ragazzi, ma anche conclude Rosi Di Costanzo - per quello sviluppo turistico di cui tanto si è discusso in questi ultimi anni».