Movida selvaggia, passo indietro del Comune di Caserta sulla nuova ordinanza. Il provvedimento sperimentale, redatto dal comandante della Polizia Locale Antonio Piricelli prevedeva un inasprimento delle sanzioni, con multe fino a 1.032 euro, e la chiusura del locale da cinque a ottanta giorni, in relazione alle violazioni commesse e al numero di verbali a proprio carico. Così come era stato redatto però, stando a quanto si è appreso dagli uffici, avrebbe esposto l’Ente a una serie di ricorsi giudiziari da parte dei gestori dei pubblici esercizi. Paventato da alcuni persino un profilo di illegittimità. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di intervenire sull’attuale regolamento, con delle opportune modifiche, che riguarderanno non soltanto l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica ma anche l’occupazione di suolo pubblico, la regolarità delle licenze, gli orari e tanti altri aspetti di natura amministrativa. «Ci siamo resi conto – dice il vice sindaco e assessore agli eventi, Emiliano Casale – che intervenire sul regolamento vigente, modificandolo in senso più rigido, avrebbe avuto effetti più incisivi ed efficaci di una ordinanza senza esporre inutilmente l’amministrazione a controversie giudiziarie. In questo modo si creano le condizioni per punire, sanzionandolo in modo equilibrato, chi commette abusi, e tutelare chi invece rispetta le regole».

Bocche cucite al Comune sui contenuti e sui tempi del nuovo regolamento anche se, secondo alcuni, potrebbe contenere parte delle indicazioni già presenti nell’ordinanza. «Sto pressando gli uffici affinché sia pronto il prima possibile – si limita a dire Casale – poi sarà sottoposto all’attenzione delle commissioni competenti, dopodiché andrà in consiglio comunale per l’approvazione». Diverso l’iter da seguire invece per ciò che concerne le problematiche che riguardano il tema della sicurezza. «Tutto ciò che ha a che fare con l’ordine pubblico – spiega l’assessore - verrà sempre affrontato congiuntamente in Prefettura nell’ambito del tavolo che si riunisce periodicamente. Esiste un coordinamento interforze attivo tutti i weekend da mesi in città e sicuramente le attività di controllo verranno potenziate. Ma non solo. Si stanno vagliando delle nuove azioni da mettere in campo per implementare la sicurezza sul territorio, che verranno ufficializzate a breve».

Azioni attese con ansia dai residenti del centro storico che pure questo fine settimana hanno dovuto fare i conti con musica alta fino alle tre, proveniente da alcuni locali di via Ferrante e via Mazzocchi, e schiamazzi notturni fino alle quattro e che rivendicano con forza non solo maggiori controlli ma anche e soprattutto sanzioni. «Anche questo sabato – spiega Rosy Di Costanzo, presidente del comitato “Vivibilità cittadina”, che rappresenta le famiglie di via Maielli, largo Sant’Elena, piazza Gramsci, via Sant’Agostino, via Mazzini, via Ferrante, via Mazzocchi, piazza Dante, via Gasparri, corso Trieste, via Vico e piazza Correra – abbiamo assistito a una lite furibonda tra due ragazzi, erano le 4,10 circa quando abbiamo sentito delle urla, a dividerli ci ha pensato il gestore di un locale, intervenuto prima che accadesse il peggio. Molti di noi erano ancora svegli perché fino a poco prima c’era stato il solito volume altissimo della musica. Sempre dagli stessi locali, più e più volte segnalati alle autorità e alle forze dell’ordine. Anche con testimonianze video. Non comprendiamo i motivi per i quali nessuno sia ancora intervenuto. Abbiamo il sentore che le istituzioni ritengano motivato un loro intervento soltanto se ci sono morti e feriti e che non comprendano invece che chi abita qui vive disagi altrettanto gravi e meritevoli di attenzione che non sono strettamente connessi alle risse ma anche alla qualità della vita e al diritto al riposo e alla salute pubblica riconosciuti dalla Costituzione. Sono nove anni ormai che siamo costretti a convivere con questa situazione, non auguriamo a nessuno di vivere così».

E in relazione al passo indietro del Comune sull’ordinanza anti movida, Di Costanzo aggiunge: «È legittimo domandarsi se la politica non stia semplicemente prendendo tempo, considerato l’imminente appuntamento elettorale, per non inimicarsi i gestori dei locali. In questa città, come è noto, siamo perennemente sotto scacco dei voti». Infine un appello a effettuare controlli continui e non sporadici e ad accelerare le annunciate modifiche al regolamento comunale.