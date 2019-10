Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:52

Partiva solitamente armato di una pistola, ogni venerdì mattina, dal litorale casertano di Castelvolturno (Caserta), per vendere mozzarelle ai privati sul litorale romano ma, questa notte, il suo viaggio è stato interrotto dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Caserta che l'hanno arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni, oltre che per ricettazione.In casa di D.R., 42 anni, infatti, dopo una perquisizione eseguita sul furgone e nell'abitazione, gli agenti hanno trovato una pistola marca Beretta calibro 9x21, pronta all'uso, completa di caricatore rifornito con 14 cartucce dello stesso calibro. L'arma, risultata rubata 2 anni fa in provincia di Reggio Calabria, era nascosta nel comodino dell'uomo tra alcuni indumenti di biancheria intima. La pistola, è stato accertato, fu sottratta nel corso di un furto in un'abitazione insieme a due fucili e un'altra pistola. Su disposizione del pm di turno, a D.R. sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata domani.