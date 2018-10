CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 09:08

Dolori addominali e cefalea per tutta la notte, fino a quando, intorno alle 8 di ieri mattina, Mboup Serigne Modou muore all'età di 63 anni. L'uomo, di origine senegalese, era a casa con la moglie quando alle prime luci dell'alba ha lamentato mal di pancia e mal di testa in modo insistente. Così inizia la ricostruzione dei fatti, mettendo insieme gli elementi raccolti dai carabinieri di San Nicola la Strada giunti sul posto ieri mattina e quelli dati dalla Centrale Operativa del 118 di Caserta.In realtà, resta poco chiaro come siano andati i fatti e se, come inizialmente era stato detto, il 118 non ha risposto alla richiesta di intervento per diverse volte. Il decesso, secondo gli operatori dell'ambulanza corsa in via Gentile a San Nicola la Strada, dove si trova la casa della coppia senegalese, è dovuto a cause naturali. E' probabile, infatti, che sia stato un infarto intestinale a determinare la morte dell'uomo. Fatto sta che, stando a quanto viene riferito dalle persone vicine alla coppia, il 118 è stato chiamato per ben cinque volte e che, una volta ricevuta la risposta, la moglie abbia spiegato che il marito aveva forti dolori addominali.