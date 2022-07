“Summer Concert” riparte con un ricco programma musicale

“Summer Concert” è pronto a partire con un’altra settimana di appuntamenti con la musica classica, distribuiti tra la Reggia di Caserta, Teano, Casanova di Carinola e Piedimonte Matese. Si parte venerdì 29 luglio al museo archeologico di Teano con il concerto al pianoforte di János Balázs. Esponente della tradizione pianistica lisztiana l’artista eseguirà, per il ciclo Pianofestival, brani di Franz Liszt, Camille Saint-Saens, Sergey Rachmaninoff, Johannes Brahms, Manuel Ponce e Johann Strauss.

Sabato 30 luglio alle 20.30 l’appuntamento è a Casanova di Carinola, nel convento di S. Francesco. Per il ciclo “Pocket orchestra”, il duo Keira Pianoduo, costituito da Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo è stato altresì premiato con la “Silver medal winners - Outstanding achievement ai Global music awards”.

Doppio appuntamento domenica 31 luglio. Alle ore 11.30 alla Castelluccia nel parco Reale della Reggia di Caserta musica regale con i “Dodici divertimenti” di Giovanni Paisiello dedicati a Caterina II di Russia. A sguire, alle ore 21, a Teano, presso il museo Archeologico di Teanum Sidicinum, per il ciclo “Etno & colto” arrivano i Piazzolla &C. L’ensemble che si è formato nel 1992, si dedica alla diffusione della musica di piazzolla ed al tango in generale, sia contemporaneo che tradizionale.

Si torna in scena martedì 2 agosto a Piedimonte Matese, presso il complesso di S. Domenico, per il ciclo “Belcanto & virtuosismo” si esibirà il Duo Colbran, composto da Giulia Lepore soprano e Alba Brundo arpa. Il duo propone repertori che spaziano dalla lirica da camera a brani di ispirazione folcloristica del Novecento; il concerto saraà replicato inoltre giovedì 4 agosto a Casanova di Carinola, nel convento di S. Francesco.