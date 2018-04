Venerdì 27 Aprile 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 10:19

Zucchero come oro, commercializzato in Veneto, Puglia, Sicilia e Campania e utilizzato per la sofisticazione di prodotti come il vino, mosto e succo d’uva. Il commercio in nero dell’oro bianco e sottile aveva come base operativa un comune cerniera fra la provincia di Napoli e Caserta, di competenza territoriale della procura di Napoli nord ad Aversa. E oggi, i militari del nucleo polizia economico finanziaria della finanza di Caserta, assieme al personale dell’ispettorato repressione frodi e del Ministero delle politiche Agricole, hanno eseguito nove misure cautelari – quattro arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria – emesse dal gip del tribunale di Napoli nord nei confronti di un’associazione per delinquere che immetteva, stando all’inchiesta, nel territorio nazionale e commercializzava ingenti partite di zucchero. Sequestrati beni per 12 milioni di euro disseminati in Veneto, Sicilia, Puglia e Campania.Dalle indagini è emersa l'esistenza di una ramificata compagine criminale, con proiezione transnazionale, che ha operato fraudolentemente nel mercato vitivinicolo avvalendosi di una fitta rete di persone e imprese compiacenti dislocate, tra l'altro, in Campania, Puglia, Sicilia e Veneto. Sono 36 le persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, falsità in registri e notificazioni, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.In particolare, l'associazione per delinquere si approvvigionava di masse di saccarosio di provenienza estera (Croazia, Isole Mauritius, Serbia e Slovenia) che venivano veicolate a una società con sede a Sant'Antimo e luogo di esercizio a Carinaro attraverso l'interposizione fittizia di imprese «cartiere» nazionali, cioè formalmente attive ma di fatto non operative, risultate essere anche inadempienti agli obblighi fiscali.In questo modo il gruppo criminale riusciva a commercializzare zucchero in evasione di imposta e a prezzi estremamente competitivi a compiacenti imprenditori vitivinicoli. In tal modo, questi ultimi compravano «in nero» partite di saccarosio che non avrebbero potuto, invece, acquistare atteso che la normativa nazionale e comunitaria non consente loro la detenzione di sostanze zuccherine e, ancor più, il loro impiego nei rispettivi opifici.