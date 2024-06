Un coro unanime di consensi sulla proposta del presidente di Confcommercio Lucio Sindaco di tenere aperti i negozi del centro cittadino almeno nelle domeniche o nei giorni festivi di apertura gratuita della Reggia. «Sono talmente favorevole a questa ipotesi che già lo faccio», dice Gerardo Prodomo, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento maschile in via San Giovanni e presidente della sezione provinciale di Federmoda. «Apro - continua - tutte le domeniche ormai da tempo nella convinzione che la città debba dare il maggior servizio possibile a chi arriva in città ma anche per contrastare la feroce concorrenza dei vicinissimi centri commerciali. Ovviamente è una lotta impari soprattutto per la carenza di parcheggi di cui soffre la città». Una lamentela comune a molti esercenti, ma i vantaggi rimangono, secondo Prodomo: «Come vanno gli affari la domenica? Certamente meglio che se stessimo chiusi. Anzi, spesso si lavora più nei giorni festivi, quando le persone sono libere e girano spensierate, che, per esempio, di lunedì quando si ritorna alle proprie occupazioni e non si ha tempo da perdere. Poi dipende anche da altri fattori come il meteo: se piove c’è meno movimento e meno affari. Una cosa auspicabile, però, è che si possa contare di più sull’amministrazione comunale, che spesso prende decisioni senza confrontarsi con noi del comparto. Servirebbe, insomma, una maggiore e più proficua collaborazione anche per evitare la desertificazione commerciale del centro storico: solo in via San Giovanni sono 25 i negozi chiusi».

Anche Mario D’Anna, storico esponente del settore abbigliamento e titolare di alcuni negozi situati nella centralissima via Mazzini, è favorevole alla proposta di apertura domenicale. «Siamo stati aperti tutte le domeniche di aprile - dice - ora, però, con i tempi che migliorano e la tendenza ad andare fuori città, abbiamo deciso di rimanere chiusi. Il discorso potrebbe cambiare in occasione delle prime domeniche del mese quando la Reggia è ad accesso gratuito e, soprattutto, se venisse aperto il varco di corso Giannone. Allora sì che varrebbe la pena di tenere aperti i negozi nelle giornate festive. Allo stato attuale, i turisti che entrano in città dopo aver visitato il monumento sono un numero poco significativo. Peraltro a fronte dei molti sacrifici che abbiamo fatto a rimanere aperti, non abbiamo avuto riscontri incoraggianti dall’amministrazione comunale. Ad esempio, perché non riaprire il varco che affaccia su corso Trieste del parcheggio della ex caserma Pollio? A causa di questi disservizi abbiamo perso tantissimi clienti che prima arrivavano da noi anche dalle regioni limitrofe».

Milena Izzo, titolare di “Emme Marella” sul corso Triste, non solo sostiene la necessità di aprire, ma lo dimostra nei fatti: il suo è uno dei pochi esercizi in attività ogni domenica. «La Reggia porta tanta gente, ma per invogliarla a entrare in città dobbiamo creare le condizioni. Non chiudere i negozi nei giorni festivi è un modo per dimostrare la nostra disponibilità. Ovviamente, non si può pensare di raccogliere immediatamente i frutti di questa scelta. Ci vuole continuità perché cambino le abitudini degli operatori e dei clienti».

Sulla opportunità delle aperture domenicali, è d’accordo anche Alessandra d’Alessandro, contitolare del negozio Nida, in via Mazzini. «Ma a condizione – dice – che la cosa sia continua e che aderiscano tutti i colleghi. Altrimenti l’effetto è depotenziato. Abbiamo fatto tanti sacrifici per rimanere aperti la domenica, ma ci siamo scontrati con molte difficoltà: dalla scarsa disponibilità del personale alla relativa presenza dei clienti. La Reggia muove grandi masse di turisti, ma questi difficilmente si fermano per acquisti importanti. Di contro, la nostra clientela abituale, in genere non viene nelle giornate festive. Perciò, ribadisco, se questa decisione deve essere presa, c’è bisogno che sia comune e che diventi un’abitudine per tutti».

Pino Ianniello, titolare dello storico negozio di via Mazzini, condivide l’idea delle aperture domenicali: «Anzi credo che, soprattutto in occasione degli ingressi gratuiti, sarebbe addirittura necessario. È un modo per accogliere i turisti e dare della città un’immagine più viva e vitale. Mentre continuiamo a sperare nell’apertura del varco di corsa Giannone: questa sì che sarebbe la vera svolta per il commercio e per la città».