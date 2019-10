I commercianti di Caserta sono pronti a manifestare contro la Ztl. L'appuntamento è per stamattina, alle 8, al largo Amico dove ci sarà il sit-in, ma la manifestazione non si concluderà nella giornata di oggi perché sono previste mobilitazioni anche nei prossimi giorni non sono escluse proteste anche in occasione del consiglio comunale fissato per mercoledì e giovedì.

LEGGI ANCHE Caserta: chiusi 300 negozi, commercianti contro il Comune

LEGGI ANCHE Ztl, notte di controlli a Caserta: elevate più di cento contravvenzioni

In Consiglio è prevista anche la discussione della petizione popolare contro la delocalizzazione del plesso di scuola ex Lombardo Radice di via Roma. «La città - ha affermato il coordinatore del movimento Speranza per Caserta, Michele Miccolo - sarà palcoscenico di una nuova manifestazione contro la Ztl. Una storia ormai vecchia che, come sempre, si scontra con l'inefficienza della macchina amministrativa casertana e dei suoi conduttori. Da almeno dieci anni la cosiddetta classe dirigente non riesce a comprendere come il problema della Ztl sia un problema non isolato e circoscritto, ma da inserire nella logica di un piano generale di sviluppo e rilancio degli spazi urbani. Come sempre, invece, si continua a sopravvivere con grave danno per il commercio urbano e per tutto il tessuto economico e sociale cittadino a vantaggio dei centri della grande distribuzione. In questi anni è mancata la fase di proposta che ha lasciato spazio alla mera protesta e ai temporanei ripensamenti. La Ztl è il leit motiv del dibattito politico. Una posizione sbagliata che nega, da una parte, i problemi degli esercenti e, dall'altra, l'utilità di una Ztl funzionante che, come dimostrano decine di casi in tutto il paese, potrebbe diventare una opportunità per tutti. La Ztl per noi resta esattamente questo: non solo una conquista di civiltà ma anche e soprattutto un'opportunità a patto che sia supportata da iniziative mirate a rafforzarla. Una amministrazione comunale degna di questo nome dovrebbe riaprire il parcheggio di piazza IV Novembre, oggi chiuso, che dovrebbe essere il punto di ingresso privilegiato alla Ztl, dovrebbe programmare iniziative culturali e di spettacoli destinati ad animare le vie del commercio che oggi sono invece abbandonate. Una amministrazione efficiente - ha concluso Miccolo - avrebbe dovuto trovare risorse per favorire la mobilità alternativa con navette gratuite da far circolare nella Ztl mentre ha optato per iniziative di «abbellimento» che hanno portato solo allo spreco di risorse e all'installazione di strutture oggettivamente brutte, poco funzionali e oggi già distrutte.

LEGGI ANCHE Caserta, corso Trieste diviso tra caos e deserto: tutti scontenti

Tutto questo, insieme all'assenza di proposte da parte dei commercianti, ha procurato na crisi irreversibile del commerci e ha favorito la «guerra tra i poveri» tra i residenti, contenti della mancanza di auto, e gli operatori contrari alla Ztl che senza supporto delle istituzioni stanno agonizzando. L'auspicio è che i commercianti possano tornare ad essere protagonisti riuscendo a contrattare più servizi e una politica nuova sul grande tema, finora inevaso, dei locali commerciali sfitti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA