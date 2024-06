Antenna in via Mascagni, i residenti della frazione Parco Cerasola promettono battaglia. Preoccupa l’installazione della stazione radio base in pieno centro abitato, a trecento metri da una scuola e in linea d’area vicinissima ad una struttura sanitaria privata convenzionata. Sono circa quattrocento le famiglie che vivono nei pressi dell’impianto e che si preparano a mettere in campo una serie di azioni di protesta per ottenere la rimozione dell’antenna 5G installata dalla compagnia telefonica. «Nessuno è in grado di garantire che questo impianto non sia pericoloso per la salute e non rappresenti un rischio per la pubblica incolumità - fa notare l’avvocato Tiziano Giaquinto, amministratore di due dei parchi che si trovano proprio davanti all’antenna - è su questo presupposto che ci attiveremo a breve per una nuova raccolta firme».

APPROFONDIMENTI Caserta, antenna telefonica: via libera dal Tar, proteste e ricorso Biodigestore a Ponteselice, scontro sull'impianto Marino: non è più strategico Rifiuti a Caserta, il Comune scrive al Tar: «Il biodigestore si farà»

Invita a boicottare la società, evitando di sottoscrivere abbonamenti con la compagnia telefonica, il parroco della frazione, che nel frattempo annuncia anche la costituzione di un: «Sono preoccupato per la salute dei cittadini - spiega - e penso che dovremmo agire tutti insieme facendo pressing sul Comune affinché modifichi il regolamento che disciplina questo settore. Mi lascia perplesso il fatto che l’amministrazione fino ad oggi non si sia mai dotata di un piano antenne. Come cittadini non abbiamo altro potere che boicottare la compagnia». «Questo ecomostro si trova ad appena venti metri da appartamenti e attività commerciali - dichiara, una residente di via Mascagni - non ci spieghiamo come possa essere stato possibile autorizzarlo e a fronte di quali garanzie per la comunità. Il Comune, a nostro avviso, non si è mosso nei tempi giusti ed è corresponsabile di ciò che sta accadendo».

«L’Ente - fa sapere intanto il consigliere di maggioranza, Gianluca Iannucci - ha fatto tutto ciò che era in suo potere per fermare l’impianto, annullando in autotutela, nel febbraio scorso, le autorizzazioni alla società ma il Tar Campania, al quale l'azienda ha presentato ricorso, ha invece dato il via libera all’antenna classificandola come un’opera di urbanizzazione primaria. Il legale del Comune è però già al lavoro per appellarsi al Consiglio di Stato». E sull’iniziativa dei residenti aggiunge: «Sono pronto a sottoscrivere anch’io la raccolta firme con l’auspicio che possa contribuire alla risoluzione della vertenza». Tra i cittadini c’è anche chi propone di bloccare l’attivazione dell’antenna in attesa del giudizio di Palazzo Spada: «Penso che si possa chiedere una misura cautelare - fa notare Annamaria Fucile, anche lei residente in via Mascagni - che inibisca la messa in funzione dell’impianto in attesa del verdetto del Consiglio di Stato e nel frattempo si possa attivare un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per valutare un’area alternativa, possibilmente lontano dal centro abitato, dove posizionare l’antenna. Ci sono, ad esempio, ampie zone di via Falcone e via Borsellino dove non ci sono case e che si presterebbero meglio di via Mascagni».

In tanti si interrogano poi su cosa ne pensi l’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania) di questa vicenda e perché non abbia ancora espresso un parere come invece accaduto in circostanze analoghe mentre c’è anche chi prende atto che la presenza dell’antenna, di fatto, contribuirà a svalutare il prezzo delle abitazioni e si sta dunque attivando per chiedere un risarcimento danni. I lavori di installazione erano già stati bloccati dall’amministrazione comunale a febbraio scorso. In quell’occasione i residenti tirarono un sospiro di sollievo pensando che la società, di fronte al niet del Comune, avrebbe realizzato altrove la struttura. La sentenza numero 3132 del Tar Campania del 16 maggio scorso, autorizzando l’impianto, ha invece riaperto il caso. E anche le polemiche in seno al consiglio comunale.

Ben due consiglieri di opposizione, Raffaele Giovine di Caserta Decide e Pasquale Napoletano di Fdi, hanno infatti puntato l’indice contro un regolamento considerato datato e non al passo con i tempi e invitato l’amministrazione a dotarsi di un piano antenne che ponga vincoli sull’installazione di queste opere, indicando in modo chiaro dove e a quali condizioni possono essere realizzate. Così da scongiurare in futuro altre situazioni di questo tipo.