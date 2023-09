Quarta edizione. I luoghi sono: corso Trieste, piazza Duomo, largo San Sebastiano e piazza Margherita. La Notte Rosa di Caserta inizia sabato dalle 20 con l'illuminazione, di rosa, e nel caso di meteo avverso sarà rinviata al 7 ottobre. Ideazione e direzione sono ancora una volta di Cristian Franchi, che ieri mattina ha presentato il programma nella sala giunta del Comune insieme al vicesindaco e assessore agli eventi. Emiliano Casale ha esordito spiegando che il tema di quest'anno tocca i giovani e il modo di divertirsi e Franchi ha subito aggiunto di essere «originario dei Quartieri Spagnoli a Napoli e, visto quanto è accaduto a pochi metri da casa mia, mi sembrava doveroso ricordare Giogiò (Giovanbattista Cutolo, ndr) con un'iniziativa dedicata a lui».

Si parte con la presentazione ufficiale della serata con Ilaria Trapani, lo stesso Franchi e lo speaker Antonio De Rosa. Piazza Duomo (dalle 21) ospita il Villaggio Danzante Orchestra Caraibica con balli, animazione e costumi. Contemporaneamente, accanto alla Reggia, è in programma la tribute band di Micheal Bublè con Sergio Carlino e (dalle 22:30) la Clab Band dedicata a Claudio Baglioni. Alle 21 inizia anche la serata di Fratelli Cortese Band su corso Trieste, accanto al palazzo della Provincia, dove poi (alle 22:30) arriva la tribute band di Pino Daniele con Salvatore Mazzella e JaMmOne New Band. Sempre alle 21, la "Dream Motel 883 Tribute" su corso Trieste, poco distante l'Armònia Pop Rock Band e, a Largo San Sebastiano, "La forza della banda" con le canzoni di Luciano Ligabue. Trenta minuti dopo ai Giardini del Corso c'è la musica de "La rivoluzione", tribute band dei Negramaro, e (alle 22:30) accanto all'ex Banco di Napoli c'è The Adams Family Band.

A piazza Margherita (alle 23) lo spazio è per la rassegna "Progetto musica giovani talenti" che (alle 23:30) cede il passo alla R.R.Zero Cover Live Band con i brani di Renato Zero e quindi alla chiusura (all'1:30) con musica e flash mob. «Chi vuole - ha detto Franchi - può scaricare gratuitamente l'App Pink Light per illuminare di rosa lo schermo del proprio smartphone e partecipare al gran finale. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della manifestazione. C'è, inoltre, un sito internet dedicato, dove sono indicati anche tutti gli esercenti che partecipano all'evento. Cliccando sui loghi delle attività di abbigliamento sarà possibile scaricare un coupon di sconto che può variare dal 15 al 20 per cento». Nessun problema per chi vuole parcheggiare sulle strisce blu, gratuite per tutto il mese di settembre. Casale ha sottolineato che «tutti i parcheggi attualmente in funzione saranno aperti fino alla fine dell'evento. È chiaro però che quando arrivano 30mila persone in città possono esserci code e traffico, ma basta non pretendere di parcheggiare a ridosso di corso Trieste e fare pochi passi a piedi»

Per la circolazione stradale è prevista, inoltre, la chiusura di corso Trieste dall'incrocio con via Daniele fino alla Reggia, e la stessa via Daniele, solo per l'occasione, vedrà l'inversione del senso di marcia, quindi da corso Trieste a via Roma. «L'obiettivo è quello di far divertire le persone, animare la città e dare respiro alle attività commerciali. La Notte Rosa è diventata una manifestazione stabile ed è gratuita per l'amministrazione, che però contribuisce con supporto e servizi. È sostenuta esclusivamente dalle attività commerciali del territorio ed è anche per questo che non ci saranno attività di somministrazione ulteriori a quelle stabili del centro storico».

Se Franchi ha dichiarato una partecipazione dell'80 per cento dei commercianti dei luoghi interessati, Casale ha specificato che c'è libertà di scelta ma che «il corso Trieste sarà tutto illuminato, indipendentemente da quali attività commerciali hanno contribuito o meno alla realizzazione dell'evento. Inoltre, stiamo già lavorando sul Natale e tra poco uscirà l'avviso pubblico». Quindi, a proposito dei lavori sul corso Trieste, il vicesindaco ha ricordato che «l'assessore Marzo ha presentato un progetto di riqualificazione. C'è una delibera di giunta con un progetto al vaglio della Regione per il rifacimento completo e l'ampliamento dei marciapiedi, con una sostituzione totale di piante e alberate. È un progetto da 900mila euro per il quale attendiamo l'approvazione della Regione. Subito dopo verrà messo a gara».