CASERTA - Il Comune di Caserta ha attivato una nuova piattaforma informativa, Sindaci in Contatto 2.0, che consente all’Amministrazione comunale di stabilire una comunicazione immediata e diretta con la cittadinanza attraverso le utenze telefoniche fisse e mobili. In caso di informazioni di emergenza o di pubblica utilità, i cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare o sul telefono fisso con con un messaggio vocale registrato direttamente dal sindaco o letto da un sistema di sintesi vocale.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Ritorno in classe alle superiori di Caserta,il no dei prof:... I BENI CULTURALI Reggia di Caserta, nel comitato scientificodue conferme e due nuove...

I cittadini i cui numeri telefonici sono già pubblicati sugli elenchi telefonici non necessitano di registrazione al servizio. Per tutti gli altri basterà comporre il numero 08231276188 dal proprio cellulare o dal telefono fisso per gestire l’adesione e/o la cancellazione.

E’ possibile registrarsi anche attraverso un modulo di adesione online: www.caserta.sindacincontatto.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA