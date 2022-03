Caserta, hub per i turisti, ristorante e giardinetti: ecco la «nuova Pollio»

Area verde, servizi dedicati al turismo, uno spazio commerciale e un ristorante: parte così il rilancio dell'ex Caserma Pollio, il parcheggio in via Vittorio Veneto che da qualche giorno è stato chiuso agli automobilisti dopo l'assalto degli abusivi. La giunta del Comune di Caserta ha approvato la proposta di project financing per la riqualificazione e gestione dell'area comunale.



Il piano, proposto a novembre del 2020 con integrazione a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati