Polizia provinciale, cinque nuove auto moderne ed ecologiche per rilanciare le attività

Cinque auto nuove, moderne e soprattutto ecologiche: da lunedì prossimo si rinnova il “parco macchine” della Polizia provinciale di Caserta.

Si tratta del primo passo per il rilancio di un settore «al quale tengo tantissimo – dice il presidente Giorgio Magliocca. La nostra Polizia provinciale deve tornare a svolgere il suo prezioso ruolo di controllo e vigilanza, sia stradale che ambientale. E l’ammodernamento del parco auto si inquadra perfettamente nella programmazione prevista per la realizzazione delle attività per le quali nel febbraio scorso abbiamo siglato un protocollo d’intesa, presso la Procura della Corte di Appello di Napoli, insieme al sindaco di Napoli e ai presidenti delle Provincia di Benevento e Avellino», spiega.

Secondo l’accordo i Corpi di Polizia delle Province saranno impegnati in azioni di prevenzione, contrasto e repressione degli illeciti perpetrati ai danni dell'ambiente, promuovendo politiche di sicurezza integrate e convergenti, con il coordinamento e l'impulso delle Procure della Repubblica competenti per territorio.