Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Stipendi in ritardo, disservizi e disagi sui luoghi di lavoro, nuovo bando rifiuti fermo al palo. Sono alcune delle cause che hanno portato ben quattro sigle sindacali delle sei che rappresentano i lavoratori di Ecocar Ambiente ad annunciare lo stato di agitazione.Le retribuzioni di aprile, attese da due settimane, dovrebbero essere erogate tra martedì e mercoledì prossimo (la notizia è trapelata in via ufficiosa nella serata di ieri) ma i problemi, spiegano i rappresentanti sindacali, restano. Due le note inviate al prefetto, al Comune e al consorzio dai lavoratori. La prima, a firma di Cgil e Cisl, la seconda targata Uil e Fiadel. Entrambe chiedono il rispetto dei termini contrattuali per il pagamento degli stipendi e soprattutto la convocazione di un tavolo per fare luce sul nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene urbana. Una gara annunciata a fine marzo ma che, pare, non sia ancora stata inviata neanche alla centrale di committenza Asmel per la pubblicazione.