Domenica 1 Settembre 2019, 14:00

Non c'è tregua per i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti in città. Si protrarranno infatti anche a settembre i disagi legati alla raccolta e allo sversamento della frazione umida. Due nuovi avvisi del Comune di Caserta, diramati ieri mattina, annunciano difficoltà nel prelievo dell'organico nelle giornate di domani e di mercoledì 4 settembre e invitano i cittadini, gli enti e le imprese ancora una volta a non depositare i sacchetti in strada nelle serate di oggi e martedì. All'origine del blocco alla raccolta c'è, come ormai noto, un altro stop imposto dagli impianti di compostaggio al sito di trasferenza di Pastorano gestito da Gesia. La piattaforma, dove da anni Caserta conferisce l'umido, da due mesi ha ridimensionato infatti le quote di rifiuti in entrata perché a sua volta ha subito un ridimensionamento delle quantità da poter smaltire. Un disagio a cascata che sta colpendo molti comuni della provincia e per il quale non si prevedono al momento vie d'uscita.