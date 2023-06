Rendiconto 2022, c'è il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. Il verdetto dell'organo di controllo è arrivato in extremis, vale a dire entro i cinque giorni dalla convocazione del consiglio comunale, che si svolgerà il 12 e il 13 giugno, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. Così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita ieri. «Premesso che abbiamo ricevuto gli atti in ritardo - tiene a precisare il presidente del collegio, Giuseppe Balbi - c'è da dire che quest'anno siamo stati chiamati ad un doppio adempimento, dovendo esprimere un parere anche sul rendiconto 2021». La Ragioneria di Stato aveva rilevato infatti un errore nel consuntivo di due anni fa e intimato all'amministrazione di correggere il documento e di riportarlo in consiglio comunale per la riapprovazione. Il riferimento è a un importo di circa 200mila euro dovuto alla ditta di pulizie del Comune che il consiglio all'epoca approvò come debito fuori bilancio e che invece, stando a quanto determinato dalla Ragioneria dello Stato, non andava imputato al bilancio ma all'Organismo straordinario di liquidazione che avrebbe dovuto inserirlo nella massa passiva. Da qui la necessità di sottoporre nuovamente il documento contabile all'attenzione dell'esecutivo e poi dei revisori, che anche in questo caso hanno espresso parere favorevole, per poi riapprodare in consiglio comunale. «In linea di massima - spiega Balbi - non abbiamo riscontrato, nel rendiconto 2022, problematiche tali che potessero influenzare il parere definitivo. Ci siamo resi conto che il Comune non dispone di un inventario dello stato patrimoniale ben definito e, così come segnalato già lo scorso anno, abbiamo il sentore che il fondo di accantonamento per i contenziosi sia basso e poco coerente rispetto alle reali necessità dell'Ente ma si tratta di riserve e/o osservazioni che non ci impediscono di esprimere un parere favorevole sugli atti nel loro complesso che, anzi, diversamente dal passato, ci sembrano il risultato di un lavoro molto minuzioso. Tanto è stato fatto in effetti sul piano della gestione della contabilità».

APPROFONDIMENTI MetroCampania NordEst e quella stazione abbandonata a Santa Maria Capua Vetere Casertavecchia-San Rufo: recuperato il percorso dell'Acquedotto Carolino «Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare», il libro di Veneruso al Capua il luogo della lingua festival

Restano i dubbi dei consiglieri di opposizione che hanno chiesto un'audizione all'assessore alle finanze, Gerardina Martino, prima del consiglio. L'incontro, inizialmente previsto per giovedì scorso, è slittato di una settimana. «Vorremmo chiarimenti - spiega il consigliere Romolo Vignola, presidente della commissione di controllo atti di giunta - innanzitutto sull'inventario dei beni immobili comunali che non appare valutato compiutamente, ci sembra infatti che molte valutazioni siano state espresse in termini ipotetici. E poi anche sui crediti, in termini di esigibilità e liquidità. Attendiamo poi con ansia di poter leggere il parere dei revisori per disporre di ulteriori elementi su questo documento. E ciò malgrado le difficoltà e i ritardi che ci impediscono di svolgere pienamente il nostro ruolo». Il riferimento va al fatto di aver avuto a disposizione anche quest'anno poco tempo per approfondire le circa 450 pagine del bilancio e appena cinque giorni per prendere visione del parere della terna dei revisori. «A ciò c'è da aggiungere - conclude Vignola - anche il giallo legato all'approvazione in giunta del rendiconto, appena venti minuti prima, che venisse notificata la pec della Prefettura con la quale si nominava un commissario ad acta, poi sospeso, proprio per i ritardi accumulati dall'amministrazione nella redazione del bilancio». Difende l'operato dell'Ente il consigliere Massimiliano Palmiero che parla di «gestazione lunga dovuta alla necessità di realizzare uno studio attento e meticoloso» con riferimento «alla certificazione dei residui degli ultimi cinque anni». È in programma per oggi intanto il consiglio comunale monotematico sui progetti del Pnrr. Sotto i riflettori una relazione dei consiglieri di opposizione sulle risorse destinate all'edilizia scolastica e la richiesta di una commissione di vigilanza sui progetti.