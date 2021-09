Caserta e S. Marco, lutto cittadino per i funerali del pugile accoltellato

CASERTA - Lutto cittadino a Caserta e San Marco Evangelista domani in vista dei funerali del 18enne Gennaro Leone, ucciso da una coltellata sferrata da un 19enne (ristretto in carcere con l'accusa di omicidio) nella notte di sabato 29 agosto durante una lite scoppiata nel cuore della movida casertana. Le esequie si terranno domani pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa di San Marco Evangelista, comune dove Leone risedeva con la famiglia; qui il sindaco Gabriele Cicala,

già nei giorni scorsi, aveva deciso per il lutto cittadino. Oggi anche il sindaco di Caserta Carlo Marino si è associato a tale scelta.