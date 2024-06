Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 è in programma l’Open Day 100+1 presso nono Stormo «Francesco Baracca» di Grazzanise.

Una grande occasione per raccontare e condividere con il territorio la storia, i valori e la propensione verso il futuro, che rendono l'Aeronautica sempre più una risorsa strategica al servizio del Paese e della collettività.

Per l’intero weekend è stato elaborato un programma ricchissimo di attività, iniziative ed attrazioni che si svilupperanno per tutta la durata dell’Open Day e che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare ed essere i veri protagonisti dell’evento. Velivoli in mostra statica, Museo Storico, polo fieristico, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori di volo, proiezioni, esibizioni musicali e sportive, Area food, esposizione di moto ed auto d’epoca e sportive e tanto altro, per vivere una giornata indimenticabile all’insegna dell’Arma Azzurra e celebrare insieme il 100°+1 compleanno dell’Arma Azzurra.

Il 9° Stormo di Grazzanise con al Comando il Colonnello Pilota Salvatore Florio è una squadra di uomini e donne completamente coesa, al servizio del paese e della sicurezza, improntata sull'interesse collettivo e sul senso di responsabilità. Uno stormo capace di operare senza soluzione di continuità, fondato sul miglioramento continuo, sulla professionalità e sulla preparazione, in grado di servire l'Italia con profonda dedizione, impegno e interoperabilità, nel rispetto dei valori fondanti della repubblica e delle nostre tradizioni in ambito nazionale, internazionale ed interforze.