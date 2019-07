Giovedì 18 Luglio 2019, 14:23

Alcune decine di lavoratori della Jabil di Marcianise sono in presidio all'esterno degli uffici di Confindustria Caserta, dove si sta tenendo una riunione tra le parti sindacali e i vertici della Jabil, multinazionale americana delle Tlc; nodo della discussione la procedura di licenziamento avviata dalla società per 350 addetti del sito casertano, quasi la metà dei 706 dipendenti in organico. I sindacati chiedono la sospensione della procedura e un nuovo confronto al Ministero dello Sviluppo Economico; nel primo incontro tenuto al Mise due settimane fa, la Jabil ribadì la scelta di licenziare metà dei dipendenti dello stabilimento di Marcianise.