Lunedì 30 Settembre 2019, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 33 anni, Angela Maria Saggiomo, è morta dopo un incidente stradale avvenuto, questa notte, sulla statale provinciale, poco distante dal carcere di Santa Maria Capua Vetere.A.M.S. di Santa Maria Capua Vetere, operaia presso una ditta che produce caffè nel napoletano, è stata investita da una BMW mentre la donna era fuori dalla sua auto forse rimasta in panne. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare per la 33enne.I carabinieri della radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, diretti dal maresciallo Mario Iodice, stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente ed hanno proceduto al sequestro di entrambi i veicoli.