Caserta, oscurati i manifesti satirici il sindaco: «È denuncia non propaganda»

L'esperimento elettorale di una società di comunicazione di Caserta non è riuscito perché i manifesti affissi sono stati oscurati. Per capire cosa è accaduto occorre dare un'occhiata ai 6x3 che sono stati affissi prima dell'intervento di oscuramento. Si tratta di una campagna pubblicitaria che la stessa agenzia definisce «di denuncia sulla città e i suoi problemi». In una nota, la società parla di «scelta che deve far discutere, indignare, ma soprattutto riflettere, visto che sono stati coperti cartelloni affissi che non presentavano alcun riferimento politico».

I messaggi erano composti da titoli di noti film, anche modificati, e immagini dei problemi o delle bellezze dimenticate della città. Così su un cartellone c'era il titolo del film di Will Smith «Io sono leggenda», con il protagonista che attraversa con il cane un corso Trieste vuoto; su un altro c'era la foto di una buca stradale con la scritta «Buche Stellari»; su un altro ancora era riportato il titolo «La migliore offerta» (film di Tornatore), con la scritta «SalernovsCaserta», e poi c'era quello su «C'era una volta Casertavecchia». «Si tratta di analogie e similitudini tra pellicole celebri e anfratti di città per ricordare a tutti le bellezze incompiute e le scelte sbagliate che ancora oggi animano il territori».

Per la società di comunicazione i manifesti non contenevano messaggi elettorali ma a pensarla diversamente è il sindaco Carlo Marino e candidato sindaco, il quale ha spiegato: «Esiste una disposizione della prefettura che ha deciso su indicazione del ministero degli Interni. Siamo rispettosi delle regole e ci atteniamo a quanto disposto».



Sulla vicenda è intervenuto anche il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi che ha affermato: «Spiace che quanto accaduto abbia di fatto vanificato il lavoro di un'agenzia che già nel corso di precedenti appuntamenti elettorali ha divertito ma nello stesso tempo fatto riflettere la città su questioni rilevanti per i casertani. Spiace soprattutto perché si riscontra, ancora una volta, la mancanza di trasparenza e di chiarezza dell'amministrazione comunale. I manifesti rappresentavano in chiave cinematografica la situazione in cui versa la città, ma sono stati oscurati senza fornire alcun motivo apparente: le toppe bianche non recano, infatti, alcuna dicitura. Circostanza che rende ancora più incomprensibile la scelta. Il rispetto della libertà di espressione, delle opinioni e del lavoro altrui va garantito a prescindere dal momento elettorale».



Il dubbio che i manifesti veicolassero un messaggio elettorale potrebbe essere confermato dal fatto che una quota della società di comunicazione sia detenuta da una candidata della lista Gianpiero Zinzi per Caserta. Non è la prima volta che la società in questione catalizza l'attenzione in campagna elettorale. Si ricordano i manifesti comparsi l'anno scorso in occasione delle elezioni regionali, che ritraevano personaggi dei cartoni animati accompagnati da slogan politici. L'intento satirico era evidente, da Calimero in versione «prima gli italiani», a un'insolita Sailor Moon «libera, forte e coraggiosa». Dietro quella campagna pubblicitaria che invitava a votare il partito Animato con Orazio presidente, si celava un esperimento sociale. Sul sito a cui si rimandava seguendo il link presente sul manifesto si leggeva: «Volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing sia ancora possibile stupire, meravigliare, far parlare di sé e perché no strappare un sorriso! Nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna».