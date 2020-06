La tanto attesa ufficialità è arrivata: Gaetano Gubitosa è il nuovo direttore dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. È di lunedì infatti la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale numero 274 avente come oggetto la nomina del nuovo manager dell'ospedale casertano. In realtà la voce ufficiosa, ma accreditata, di tale scelta compiuta dal governatore Vincenzo De Luca circola già dalla scorsa settimana, tanto che la delibera è stata presumibilmente scritta e siglata il 3 giugno, per poi essere resa pubblica da lunedì.

Dunque, ora, Gaetano Gubitosa dovrà rassegnare le dimissioni dall'incarico di direttore amministrativo del San Pio di Benevento dove è operativo dal primo marzo scorso, sotto la direzione di Mario Vittorio Ferrante. Fu proprio Ferrante, quando divenne direttore del San Sebastiano di Caserta, a nominare Gubitosa direttore amministrativo del nosocomio casertano. Con lui Antonietta Siciliano, in qualità di direttore sanitario. Dal luglio del 2017, quindi, il direttore Gubitosa ha lavorato nell'ospedale di Caserta, prendendo una pausa dal lavoro casertano solo a partire dal marzo di quest'anno. «Sulla nomina di Gaetano Gubitosa a direttore generale della nostra azienda ospedaliera, intanto, gli diamo un beneaugurante ben tornato! Poi, ci complimentiamo con lui per il prestigioso incarico affidatogli», dichiara Franco Martino, presidente dell'associazione italiana Trapiantati di Organi e presidente del Comitato Consultivo misto dell'ospedale di Caserta (che include tutte le associazioni a tutela dei pazienti).

Al direttore, il presidente Martino dell'Aitf non manca di evidenziare «la precaria assistenza ai trapiantati e trapiantanti che, a tutt'oggi, ancora arrancano in attesa per giorni prima di poter essere visitati, a causa di una cronica carenza d'organico dei medici» e «la mancata realizzazione dell'Area Trapianti, il cui progetto, già finanziato dalla Regione Campania, rimane da tempo ancora chiuso nel cassetto, gli chiederò subito un incontro urgente». Intanto, la nomina di Gubitosa a manager arriva in un momento di disagio per gli utenti del Cup.

IL TRIBUNALE

Proprio per questo, il Tribunale dei diritti del Malato rende noto attraverso una nota del referente casertano Lorenzo Di Guida che: «Per i disservizi in coda, per i quali abbiamo ricevuto numerose segnalazioni degli ultimi giorni, abbiamo proprio due giorni fa concordato con la direzione sanitaria l'ampliamento da 10 a 40 minuti del tempo massimo di anticipo rispetto all'orario della visita ammesso per l'accettazione. Inoltre, sul caso della ristrettezza dei luoghi, la direzione sanitaria ha disposto l'apertura ad uso degli utenti del Cup dell'ampia sala d'attesa ex poliambulatorio, per la chiamata agli sportelli Cup. Infine - si legge nella nota - un aiuto è venuto dall'Avo. La presidente Antonietta Rispoli ha risposto alla richiesta della direzione sanitaria».

