Caserta, formazione Panathlon-Asi Fair play e management dello sport

Mattinata di alta formazione dedicata dal Panathlon Terra di Lavoro e dal comitato regionale Asi della Campania, venerdì scorso, agli studenti delle classi IV e V dell’indirizzo sportivo dell’Isis Terra di Lavoro di Caserta sui temi del fair play e dell’avvio dell’impresa sportiva. Ha aperto i lavori il presidente del Panathlon casertano, Giuliano Petrungaro, salutato sia dalla dirigente scolastica dell’Istituto, Emilia Nocerino, che dal docente Marco Lugni che ha moderato l’incontro.

APPROFONDIMENTI LO SPORT Sport a Napoli, pasticcio canoni: le società sono a rischio... PUGILATO Silvestri maestro benemerito della Federboxe IL DIBATTITO Napoli, duello Giano-Regione sullo Stadio Collana alla marcia della...

Al tavolo dei relatori, dopo la visione di un filmato, si sono alternati Michele De Simone, fiduciario provinciale del Coni di Caserta, ed Angelo Musone, olimpionico di pugilato, vincitore della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Los Angeles nel 1984. A questi è succeduto Carmine Brignola ­– dirigente del Comitato Regionale Asi della Campania, ideatore della piattaforma Ufficio Sport e consulente nell’ambito della gestione di società sportive – che ha parlato dell’avvio dell’impresa sportiva e delle possibilità offerte dal mondo del lavoro sportivo ai giovani imprenditori e/o professionisti dello sport.

Presente anche il presidente del Comitato Regionale Asi della Campania, Nicola Scaringi. La mattinata è stata realizzata all’interno dei progetti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza Scuola Lavoro) realizzati dal Comitato Regionale Asi della Campania per l’ISISS Terra di Lavoro da sei anni e che hanno portato alla formazione di base per il management dello sport oltre duecento allievi dello stesso istituto.