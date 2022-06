Caserta, apre parco realizzato da Md: l'investimento da oltre un milione di euro

Verrà inaugurata alle 11 di domani, a Caserta, con l'intervento delle autorità cittadine, oltre che dei vertici di MD S.p.A., il parco attrezzato ad uso pubblico situato tra Via Borsellino, via Einaudi e via Capitano Laviano, realizzato dall'insegna della distribuzione guidata dal Cavaliere Patrizio Podini a fronte di un investimento di oltre un milione e 600 mila euro. Si tratta di un'area con oltre 12.000 metri quadrati tra pista d'atletica, che si situa tra le prime tre indoor italiane, pista ciclabile a completamento dell'anello tra via Borsellino e via S. Augusto, interventi di viabilità, con la realizzazione della strada di collegamento tra la stessa via Borsellino, via Einaudi e via Capitano Laviano, in grado di snellire il traffico in uno snodo nevralgico soprattutto in occasione delle partite di calcio cittadine.

Un'area il cui aspetto è totalmente cambiato rispetto ad appena un anno fa: ci sono voluti infatti otto mesi per realizzare un'opera che offrirà alla cittadinanza spazi di vivibilità, sport e tempo libero. Il punto vendita di Md è invece aperto già dal dicembre 2021. Una trasformazione in chiave commerciale e ludica dell'area a cavallo tra via Laviano e via Borsellino fortemente voluta dal Comune, cui Podini ha risposto con entusiasmo, coerentemente con la scelta aziendale di sostegno economico, ambientale e sociale ai territori in cui si insediano i punti vendita MD.